أوباما يدعو معارضي الاتفاق حول النووي مع إيران إلى “عدم إجهاضه”

حض الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس السبت، معارضي التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العظمى حول البرنامج النووي الإيراني إلى “عدم إجهاضه”، وذلك على هامش قمة الأميركيتين في بنما.

وقال أوباما “ما يقلقني هو التأكد من عدم الإدانة مسبقا، أو أن يحاول الذين يعارضون اتفاقا ما استعمال حجج لاجهاض إمكانية التوصل إلى اتفاق”.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أية الله علي خامنئي اعتبر الخميس أن ليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى الكبرى حول برنامج بلاده النووي، ليحد من أجواء التفاؤل السائدة بعد توقيع الاتفاق الإطار في لوزان.

من جانبها، قالت واشنطن إن رفع العقوبات على إيران سيتم على مراحل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشان برنامج إيران النووي.

وتحدث خامنئي الذي يملك الكلمة الفصل حول المواضيع الاستراتيجية وضمنها النووي للمرة الاولى منذ التوصل إلى الاتفاق الإطار في الثاني من أبريل في لوزان، عن “المعايير الأساسية” لاتفاق نهائي وشامل مع مجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا.

وقلل البيت الأبيض الجمعة من التحذيرات الإيرانية من أنه لا توجد ضمانة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العظمى حول البرنامج النووي.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض، بن رودس، إن “مسألة معرفة ما إذا كان هذا الاتفاق-الإطار سيتحول إلى اتفاق نهائي ليس مجال تعليق من قبل زعيم إيراني بعينه”.

أ ف ب