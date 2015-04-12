تكريم الأمهات المثاليات وأسر شهداء الشرطة والجيش بالبحيرة

نظم المجلس القومى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مديرية التضامن بالبحيرة، احتفالا بمجمع دمنهور الثقافى لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء من الشرطة والجيش.

وشارك فى الاحتفال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وسعيد ماضى وكيل وزارة التضامن وأمل زكريا مقررة مجلس الأمومة والطفولة بالبحيرة بمجمع دمنهور الثقافى ونادية عبده نائب المحافظ ومحمد الصيرة السكرتير العام، وفتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، وعدد كبير من أهالى وأسر الأمهات المكرمات.

وكرمت المحافظة، 27 من الأمهات المثاليات بدائرة المحافظة و15 والدة شهيد من أبناء القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى تكريم الاب المثالى والأم المثالية الاعتبارية و3 من الشخصيات العامة نظرا لجهودهم البارزة فى العمل الاجتماعى التطوعى، حيث شمل التكريم من دمنهور (سامية حسن محمد حسن، ميرفت ميخائل يوسف صليب، سهام بسيونى محمد أبو رجيعة، زينب عبد الفتاح موسى الحفناوى، نعمات محمد أبو المكارم) ومن أبو حمص (فوزية إبراهيم بيومى عبده، اعتماد منصور الباز) ومن كوم حمادة (حفيظة أحمد فرماوى عمر نصر، عدلات يوسف أبو زيد ضرغام، وجيهة عبدالله صميدة عمار) ومن إيتاى البارود (إيمان عبد الحليم جاد الله بركات، سعادة سيد أحمد داود) ومن كفر الدوار (وفاء أحمد محمد إبراهيم، سعاد محمود على العدوى) ومن شبراخيت (سعاد عبد الرازق عبد الحميد الحناطى) ومن الرحمانية (ميرفت السيد محمد عليان) ومن أبو المطامير (أمل محمد عبد المنعم محمد) ومن المحمودية (أميمة سعيد محمود شرف) ومن رشيد (إيمان أحمد حسن نديم) ومن حوش عيسى (حميدة محمود محمد حسنين) ومن وادى النطرون (إصلاح الدمرداش عبد المغنى) ومن الدلنجات (غالية محمود عبد القوى وفاء رجب محمد السيد ـ هانم سليمان الحداد) ومن إدكو (ظريفة سعد محمد القماح ـ سمية حسن البياضة) ومن بدر (عواطف مصطفى أحمد يونس)، والأب المثالى محمد عبد العزيز محمد حافظ من شبرا خيت والأم الاعتبارية عطيات محمود شاهين من شبرا خيت.

كما شمل التكريم أمهات الشهداء، "فادية جمعة غازى عبدالله والدة الشهيد كارم محمود يوسف الصباح من كفر الدوار، وحسنية حبشى السيد والدة الشهيد محمود جلال عبد الفتاح بدوى من كفر الدوار ـ بدرية الشحات محمد راشد والدة الشهيد تامر محمد مصطفى محمد من كفر الدوار، وباتعة سعداوى محمد أبو أحمد والدة الشهيد محمود محمد عبدربه صالح من كفر الدوار، ومبروكة فريد بسيونى دسوقى أرملة الشهيد شحاتة عبد الفتاح دسوقى مبارك من كفر الدوار، وسامية عبد العال عبد العليم والدة الشهيد تامر عاطف محمد عيد جاد من الدلنجات، وشيماء سعيد على إبراهيم وأرملة الشهيد ضيف عبدربه يوسف الشرقاوى من الدلنجات، وعزيزة محمد على القط أرملة الشهيد ربيع محمد على أحمد عصفور من الدلنجات، وفوزية على محمد طه والدة الشهيد محمد حمدى محمد الغنام من شبرا خيت، وبسمة محمد محى الدين على عبده شقيقة الشهيد صبرى محمد محى الدين على عبده من كوم حمادة، وعايدة عبد العليم عبد الغنى والدة الشهيد أيمن محمد محمد فؤاد من إدكو، وفتحية أنور عبد الحليم الصيرفى أرملة الشهيد اللواء عبد الرؤوف حامد الصيرفى من إيتاى البارود، وعواطف بدرى محمد حنورة والدة الشهيد عادل أحمد رمضان غيث من إيتاى البارود، وفايزة محمد عبد العاطى الدمنكى والدة الشهيد كريم محمد محمد من إيتاى البارود، وعزيزة محمد المسيرى والدة الشهيد أحمد فتحى السيد سعد من إيتاى البارود، وكلثوم قاسم هنداوى والدة الشهيد أيمن السيد سالم ناصر من أبو حمص.

ومن شخصيات العمل الاجتماعى التطوعى تم تكريم، المهندسة ميرفت غزال ومديحة أبو شعرة وعيد محمد عبد الباقى.