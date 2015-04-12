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طائرات “عاصفة الحزم” تستهدف معسكرات الحرس الجمهورى الموالي للرئيس اليمني السابق

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طائرات “عاصفة الحزم” تستهدف معسكرات الحرس الجمهورى الموالي للرئيس اليمني السابق طائرات “عاصفة الحزم” تستهدف معسكرات الحرس الجمهورى الموالي للرئيس اليمني السابق

عاصفة الحزم – اليمناجل

قصفت طائرات دول التحالف العربى المشاركة فى عملية “عاصفة الحزم” باليمن فجر اليوم الأحد أهدافا تابعة لجماعة الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء فى اليوم الثامن عشر لبدء هذه العمليات التى تقودها المملكة العربية .

وذكر شهود عيان أن القصف استهدف معسكر الصباحة للحرس الجمهورى ومعسكر الصواريخ في فج عطان ومعسكر جبل نقم ومعسكرى الخرافي والصمع للحرس الجمهورى.

وقد وقع انفجار ضخم هز وسط مدينة صنعاء لم يعرف مصدره فيما سمعت دوى المضادات الأرضية التى تتصدى لطائرات دول التحالف.

أ ش أ

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