مميش: تكريك 135 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية إن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة أنهت تكريك 135 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة بنسبة 55% من المستهدف رفعه وهو 250 مليون متر مكعب.

وأشار مميش إلى أن المجرى الملاحى للقناة الجديدة بطول 35 كيلومترًا وبعمق 24 مترًا وعرض 320 مترًا عند صفحة المياه وبغاطس 66 قدمًا، وتم توسيع وتعميق التفريعات الغربية الحالية بطول إجمالى 37 كيلومترًا، وتشمل التفريعة الغربية بمنطقة البحيرات المرة الكبرى "27 كيلومترًا" والتفريعة الغربية للبلاح بطول 10 كيلومترات، وبذلك يصل الطول الإجمالى للقناة 72 كيلومترًا و"نستهدف رفع 250 مليون متر مكعب حفر تحت منسوب المياه، بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر الجاف بكميات حوالى 258 مليون متر مكعب أتربة بتكلفة 4 مليارات جنيه".

وأكد المهندس وجدى زكى المدير التنفيذى لأعمال لتكريك، أن متوسط التكريك اليومى بلغ مليون و589 ألف متر مكعب بإجمال عمل 37 كراكة فى المجرى الملاحى.

وأضاف أن 22 كراكة تابعة للتحالف "ألأماراتى البلجيكى الهولندي" تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، نجحت فى رفع 95 مليون متر مكعب، و10 كراكات تابعة التحالف "البلجيكى الأمريكى" تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات نجحت فى رفع 32 مليون متر مكعب بينما تعمل 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 8 ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.