مصدر بـ"النقل": الوزير تقدم بطلب لفتح محطة مترو السادات..والأمن يرفض

قال مصدر مطلع بوزارة النقل، "إن الجهات الأمنية رفضت أكثر من طلب تقدم به المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، لفتح محطة مترو أنور السادات المغلقة، منذ فض اعتصام الإخوان أغسطس 2013"، لافتا إلى أنه فى كل مرة كان يتقدم الوزير بطلب كانت تطلب الجهات الأمنية التأجيل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الجهات الأمنية كانت تؤكد للوزير عقب كل طلب أن الظروف الأمنية بالبلاد لا تسمح، وتطلب التأجيل لحين تحسن الظروف بالبلد، مشيرة إلى أنه مع تكرار رفض إعادة فتح المحطة أصبح الوزير لا يطلب مجددا لعلمه أن طلبه سيُرفض.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة أغلقت مخارج ومداخل المحطة بحيث تصبح تبادلية فقط بين الخطين الأول والثانى، لتقليل الزحام الذى تشهده محطة الشهداء، إلا أن الأمن رفض هذا الاقتراح، بعد إنفاق نحو 100 ألف جنيه على إغلاق المداخل والمخارج.

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