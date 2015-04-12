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تامر حسنى ينشر صورًا لحفلته الغنائية فى بلجيكا عبر "فيس بوك"

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نشر الفنان تامر حسنى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا لحفلته الغنائية التى أقيمت أمس السبت فى بلجيكا، وذلك ضمن جولته الغنائية بأوروبا، حيث تظهر الصور تفاعل وترحيب الحاضرين بالفنان المصرى.

تامر حسنى يداعب أحد فرقته الموسيقية -اليوم السابع -4 -2015
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تامر حسنى يداعب أحد فرقته الموسيقية

تامر حسنى يغنى وهو متلثم بعلم مصر -اليوم السابع -4 -2015
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تامر حسنى يغنى وهو متلثم بعلم

تامر حسنى وهو يغنى لجمهوره على خشبة المسرح -اليوم السابع -4 -2015
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تامر حسنى وهو يغنى لجمهوره على خشبة المسرح

الحاضرون يلوحون ويتفاعلون مع أغانى تامر حسنى -اليوم السابع -4 -2015
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الحاضرون يلوحون ويتفاعلون مع أغانى تامر حسنى

إحدى المعجبات تعمل يديها على هيئة قلب -اليوم السابع -4 -2015
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إحدى المعجبات تعمل يديها على هيئة قلب

تامر حسنى يمسك مع جمهوره علم مصر -اليوم السابع -4 -2015
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تامر حسنى يمسك مع جمهوره علم مصر

تامر حسنى يلتقط سلفى مع معجبيه -اليوم السابع -4 -2015
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تامر حسنى يلتقط سلفى مع معجبيه

- بالصور.. استقبال حافل لتامر حسنى فى مطار بلجيكا

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