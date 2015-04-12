تكريم 160 شخصية بينهم 30 معلما مثاليا فى احتفالية نقابة المعلمين بأسوان

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان مساء السبت، احتفالية لتكريم المعلمين والأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والشخصيات العامة والمدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة.

حضر الاحتفالية، محافظ أسوان مصطفى يسرى والمستشار على فهمى الحارس القضائى للنقابة العامة بالقاهرة.. وقرر محافظ أسوان تخصيص رحلتى عمرة للأمهات المثاليات من المعلمات، بجانب 4 رحلات عمرة قامت بتخصيصها النقابة العامة والفرعية للمعلمين بأسوان والقاهرة.

وأكد محافظ أسوان فى كلمته التى ألقاها خلال الاحتفالية، بأن هذه المبادرة الكريمة من نقابة المعلمين لتكريم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والمعلمين تأتى تقديراً لهذه النماذج الناجحة، وعرفاناً بمكانتهم فى المجتمع الأسوانى.

وشمل الحفل التكريم شمل 160 شخصية بينهم 30 معلم مثالى و6 أمهات مثاليات، و6 أعضاء نقابة و5 قيادات وشخصيات عامة، بجانب تكريم 47 مدرسة من الحاصلين على الاعتماد والجودة خلال العامين الماضيين.

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جانب من الحضور فى احتفالية النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان



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جانب من التكريم



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جانب من التكريم



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محافظ أسوان يصافح احدى المكرمات باحتفالية نقابة المعلمين



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احتفالية النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان