أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تكريم 160 شخصية بينهم 30 معلما مثاليا فى احتفالية نقابة المعلمين بأسوان

Google+ Print
نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان مساء السبت، احتفالية لتكريم المعلمين والأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والشخصيات العامة والمدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة.

حضر الاحتفالية، محافظ أسوان مصطفى يسرى والمستشار على فهمى الحارس القضائى للنقابة العامة بالقاهرة.. وقرر محافظ أسوان تخصيص رحلتى عمرة للأمهات المثاليات من المعلمات، بجانب 4 رحلات عمرة قامت بتخصيصها النقابة العامة والفرعية للمعلمين بأسوان والقاهرة.

وأكد محافظ أسوان فى كلمته التى ألقاها خلال الاحتفالية، بأن هذه المبادرة الكريمة من نقابة المعلمين لتكريم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والمعلمين تأتى تقديراً لهذه النماذج الناجحة، وعرفاناً بمكانتهم فى المجتمع الأسوانى.

وشمل الحفل التكريم شمل 160 شخصية بينهم 30 معلم مثالى و6 أمهات مثاليات، و6 أعضاء نقابة و5 قيادات وشخصيات عامة، بجانب تكريم 47 مدرسة من الحاصلين على الاعتماد والجودة خلال العامين الماضيين.
>جانب من الحضور فى احتفالية النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الحضور فى احتفالية النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان

جانب من التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من التكريم

جانب من التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من التكريم

محافظ أسوان يصافح احدى المكرمات باحتفالية نقابة المعلمين -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ أسوان يصافح احدى المكرمات باحتفالية نقابة المعلمين

احتفالية النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان -اليوم السابع -4 -2015
>

احتفالية النقابة الفرعية للمعلمين بأسوان


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365