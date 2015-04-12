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الشرق الأوسط: عبدالله صالح يتخلى عن الحوثيين بعرض مبادرة لنزع أسلحتهم

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الشرق الأوسط: عبدالله صالح يتخلى عن الحوثيين بعرض مبادرة لنزع أسلحتهم الشرق الأوسط: عبدالله صالح يتخلى عن الحوثيين بعرض مبادرة لنزع أسلحتهم

كشفت مصادر يمنية، أن الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح بصدد طرح مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن، تتضمن انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومدينة عدن الجنوبية، وتسليم أسلحتهم، في تخلّ واضح من «صالح» عن حلفائه الحوثيين.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر الأحد، أن أبوبكر القربي، وزير الخارجية السابق، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، بزعامة «صالح»، غادر اليمن في جولة خارجية تشمل عددًا من العواصم لنقل المبادرة.

وقالت المصادر، إن «هذه المبادرة تتضمن وقف العمليات العسكرية، وخروج الميليشيات المسلحة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء وعدن، وتسليم سلاحها إلى المكونات العسكرية التي لم تشارك في القتال، إلى جانب انطلاق الحوار في ظل المبادرة الخليجية».  

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