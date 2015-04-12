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قناة العالم الإيرانية تنفي مقتل «الحوثي» بعد نشره على «تويتر»: «حرب نفسية»

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الحوثي

الحوثي

نفت قناة «العالم» الإيرانية، الخبر الذي نُشر على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، حول مقتل عبدالملك الحوثي، زعيم حركة «أنصار الله»، في غارة جوية لقوات التحالف العربي بمدينة صعدة اليمنية.

وجاء في خبر على موقع القناة الرسمي: «تؤكد إدارة قناة العالم أن ما نشرته القناة العربية عن استشهاد عبد الملك الحوثي، نقلًا عن (تويتر القناة) ملفق، وتعتبرها القناة مجرد أكاذيب، وإن نشر هذا الخبر هو في إطار الحرب النفسية لرفع مستوى معنوية جنودها المعادية على اليمنيين العزل الأبرياء»، على حد قولها.

ولم تذكر القناة في نفيها، أن حسابها الرسمي على «تويتر» تم اختراقه.

العالم

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