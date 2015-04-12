مكملات السيلينيوم تقلل أضرار الأزمات القلبية بنسبة 88%

نتائج جديدة ومثيرة بشأن عنصر السيلينيوم، كشف عنها مؤخرا الموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز"، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز بحوث فريد هاتشينسون للسرطان، فى مدينة سياتل الأمريكية.

وكشفت الدراسة أن عنصر السيلينيوم يساهم فى تقليل الأضرار والحد من التلف الناجم عن الأزمات القلبية بنسبة 88%، كما يساهم فى تعزيز وتحسين وظائف القلب حال الحصول عليه عقب الإصابة بالأزمة القلبية.

وتابعت الدراسة أن السيلينيوم من العناصر الضرورية للغاية، والتى تساهم فى تعزيز صحة أنسجة الجسم، خاصةً القلب، وهو يعد من مضادات الأكسدة القوية للغاية، ويساهم نقص مستوياته فى رفع فرص الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت نتائج الأبحاث التى أجريت على فئران التجارب أن مادة " selenide" وهى أحد الأشكال التى يتواجد فيها السيلينيوم، تساهم فى تقليل أضرار الأزمات القلبية، حال حقنه وريديا، حيث ساهم فى تعزيز تدفق الدم إلى عضلات القلب، وقلل من موت الخلايا والأنسجة بنسبة 88%، وساهم فى تعزيز وظائف القلب، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

والجدير بالذكر أن أبرز الأطعمة الغنية بالسيلينيوم: المكسرات البرازيلية والمحار، وسمك التونة والشوفان وبذور عباد الشمس ولحوم الديك الرومى، والدجاج والمشروم.