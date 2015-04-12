أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر..جملة"مافيش فايدة"تصيبك بالإحباط والسلبية وتقلل قدرتك على النجاح

Google+ Print
احذر..جملة"مافيش فايدة"تصيبك بالإحباط والسلبية وتقلل قدرتك على النجاح احذر..جملة"مافيش فايدة"تصيبك بالإحباط والسلبية وتقلل قدرتك على النجاح
"مافيش فايدة"، من الكلمات التى دائما ما يرددها البعض حين يفشل فى شىء ما، وأيضا قد تسمعها أحيانا من شخص عندما يراك تحاول فعل شىء معين لكنك تفشل، فتسمع مافيش فائدة بتأثيرها السلبى على شخصيتك.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، أن قول كلمة مافيش فايد، من الكلمات التى تعطى نوعا من الإحساس بالإحباط وعدم الأمل فى المستقبل، فتعطى إحساسا سلبيا للشخص وتجعله يفقد المحاولة فيما يريده لفقدانه الأمل.

يتابع أن هذه الكلمة تجعل الشخص فاقدا للقدرة على النجاح، لتأثيرها عليه وجعله سلبيا لا يستطيع فعل أى شىء للمستقبل، لافتا أن ترديد كلمة مافيش فايدة أو السماع لأحد الأشخاص المرددين لها سواء على سبيل الهزار أو الجد، يستجيب لها العقل ويتأثر الشخص بها دون أن يدرى.

فيوصى أستاذ الطب النفسى بضرورة عدم ترديد الكلمات السلبية فى حالة التعرض لفشل ما، عند القيام بفعل ما، ويجب المحاولة مرة أخرى للوصول إلى ما تريده وعدم الاستماع لأحد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365