احذر..جملة"مافيش فايدة"تصيبك بالإحباط والسلبية وتقلل قدرتك على النجاح

"مافيش فايدة"، من الكلمات التى دائما ما يرددها البعض حين يفشل فى شىء ما، وأيضا قد تسمعها أحيانا من شخص عندما يراك تحاول فعل شىء معين لكنك تفشل، فتسمع مافيش فائدة بتأثيرها السلبى على شخصيتك.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، أن قول كلمة مافيش فايد، من الكلمات التى تعطى نوعا من الإحساس بالإحباط وعدم الأمل فى المستقبل، فتعطى إحساسا سلبيا للشخص وتجعله يفقد المحاولة فيما يريده لفقدانه الأمل.

يتابع أن هذه الكلمة تجعل الشخص فاقدا للقدرة على النجاح، لتأثيرها عليه وجعله سلبيا لا يستطيع فعل أى شىء للمستقبل، لافتا أن ترديد كلمة مافيش فايدة أو السماع لأحد الأشخاص المرددين لها سواء على سبيل الهزار أو الجد، يستجيب لها العقل ويتأثر الشخص بها دون أن يدرى.

فيوصى أستاذ الطب النفسى بضرورة عدم ترديد الكلمات السلبية فى حالة التعرض لفشل ما، عند القيام بفعل ما، ويجب المحاولة مرة أخرى للوصول إلى ما تريده وعدم الاستماع لأحد.

>