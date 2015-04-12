ضبط عاطل بحوزته 600 قرص مخدر بالغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد أحمد الصادق مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن النقيبان أكرم عماره وعلاء جاهين من ضبط المدعو "راضى. ع. ج" وبحوزته 600 قرص مخدر، وكذلك مبلغ مالى 700 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى قيمة البيع. كما تمكن وحدة مباحث القسم من ضبط عاطل يدعى " عبده. أ. د " مقيم حفر الباطن الغردقة وبحوزته عدد عشر زجاجات خمر كبيره ومتوسطة الحجم مستوردة.