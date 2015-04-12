تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بالشروع فى سرقة أمين شرطة بمصر القديمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، تجديد حبس عاطلين ،لاتهامهما بالشروع فى سرقة امين شرطة اثناء سيره باحد شوارع منطقة مصر القديمة ، 15 يوم على ذمة التحقيقات .

وأثناء سير أمين شرطة مرتديا ملابسه الملكية، بأحد شوارع منطقة مصر القديمة، استوقفه شخصان لمحاولة سرقته، إلا أنه أخرج طبنجته الميرى، وأطلق عيارين منه فى الهواء بغرض إرهاب وتخويف الجناة، وتمكن من ضبطهما، واصطحابهما إلى قسم شرطة مصر القديمة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والتى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة .

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث، أن المتهمين عاطلين، وأنهما يمران بأزمة مالية منذ فترة، فأمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى، بحبس عاطلين، لاتهامهما بالشروع فى سرقة أمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد القانونى لهما فى الميعاد.