ترقية المبارك للمرتبة الثالثة عشرة

تبوك - عودة العطوي

صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بترقية عبدالله المبارك -المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك- للمرتبة الثالثة عشرة.

وقال المبارك: "إن ثقة الوزير وسام على صدري افتخر به، ومحفزاً لي بأن أعمل بكل جد واجتهاد خدمة لديني ثم وطني الغالي، فقد عودنا على دعمه وتشجيعه طوال فترة عملنا ومما كان له بالغ الأثر في نفوسنا لمواصلة التطوير في الأداء والإنتاج".