طالب يقتل والدته ويطعن والده بمقص فى الغربية لمروره بضائقة نفسية

شهدت قرية إشناواى مركز السنطة بالغربية، جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم طالب بالصف الثالث الثانوى على قتل والدته وطعن والده باستخدام مقص، لمروره بضائقة نفسية.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى السنطة المركزى وضبط المتهم واعترف بارتكاب الوقعة.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بالسنطة وزفتى، بوصول "هادى .م.س 56 سنة" عامل مقيم قرية إشناواى مركز السنطة لمستشفى السنطة المركزى، مصاب بطعنات متفرقة بالجسد وزوجته جثة هامدة متأثرة بإصابتها بعدة طعنات.

وكشفت تحريات الرائد أحمد الصباحى، رئيس مباحث مركز السنطة، قيام نجلهما "محمود 19سنة طالب ثانوى" بالاعتداء عليهما بالضرب باستخدام"مقص" لمروره بضائقة نفسية تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة تحرر المحضر2693 إدارى مركز السنطة وصرحت النيابة بدفن الجثة.