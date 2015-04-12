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بالفيديو.. الأبنودي يكشف عن مفاجأة بالتعاون مع «الملك» في افتتاح القناة الجديدة

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بالفيديو.. الأبنودي يكشف عن مفاجأة بالتعاون مع «الملك» في افتتاح القناة الجديدة بالفيديو.. الأبنودي يكشف عن مفاجأة بالتعاون مع «الملك» في افتتاح القناة الجديدة


> كشف الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، عن تحضيره لأوبريت غنائي سيقوم بغنائه الفنان محمد منير، في افتتاح القناة الجديدة بمشروع تطوير قناة السويس، لافتًا إلى أن الملحن محمد رحيم هو الأقرب لتلحينه.

وأضاف «الأبنودي» مازحًا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك» المذاع عبر فضائية «تن»، أمس السبت، «محمد منير عامل زي قرموط البحر، مش لاقيه ومش عارف امسكه عشان نقعد نجهز للأوبريت».

وتوجه بالشكر لكل من تذكر يوم مولوده، متابعًا: «الناس هجمت عليا عشان تهنيني بعيد ميلادي، وبشكرهم كلهم، خاصة وأنهم قدروا يجولي في الجو غير المستقر ده».

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