بالصور.. شركة النصر للبترول بالسويس تكرم 75 موظفا لبلوغهم سن التقاعد

أقامت شركة النصر للبترول بمحافظة السويس برئاسة المهندس محمد عرابى، مساء أمس السبت، احتفالية كبيرة بأكاديمية النصر للبترول لتكريم عدد 75 من العاملين بالشركة المحالين على المعاش لبلوغهم السن القانونية بالشركة، بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى واللواء طارق الجزار مدير الأمن.

وطالب اللواء العربى السروى محافظ السويس، رئيس الشركة بالاستمرار فى هذا النهج وتكريم أبناء الشركة مما يزيد من الألفة والمودة بين العاملين ويعطى دفعة قوية فى الإنتاج.

وفى نهاية الاحتفالية، كرم المحافظ وقائد الجيش ومدير الأمن ورئيس الشركة، 7 رؤساء سابقين للشركة وهم أحمد فوزى ومحمد سيباويه وسمير عبد الله ومحمود مفيد ومحمد سعد وكامل سعفان وأخيرا رضا عبد الصمد الذى تولى رئاسة شركة السويس لتصنيع البترول، وعدد من العاملين بالشركة من المحالين على المعاش وعدد من شهداء الشركة الذين افنوا حياتهم فى خدمة الشركة بتقديم شهادات التقدير والهدايا تكريما وتقديرا لهم.

حضر التكريم عدد كبير من العاملين بالشركة وأسر المحالين على المعاش والمكرمين والمهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور كمال بربرى مدير عام الأوقاف، ومديرى عموم ورؤساء مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية بها.



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صورة تذكارية للحضور



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جانب من التكريم



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كلمة محافظ السويس



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كلمة رئيس اللجنة النقابية



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كلمة رئيس الشركة



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كلمة أحد الحضور



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جانب من التكريم



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أحد المكرمين بالشركة



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الموظفون المحالون للمعاش وأسرهم