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بالصور.. قيادات الإسكندرية تهنئ الأقباط بقداس القيامة فى الكنيسة المرقسية

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ترأس قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، الأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس منطقة حدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر بالقاهرة، والذى أنابه قداسة البابا تواضروس الثانى لترأس القداس بالإسكندرية نيابة عنه، بحضور آباء كهنة الكنيسة المرقسية.

حضر الصلاة للتهنئة الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، اللواء أ. ح. محمد سلمان الزمالوطى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، واللواء نادر جنيدى مدير جهاز الأمن الوطنى، واللواء عادل نافع من جهاز الأمن الوطنى، والعميد شريف عبد الحميد- مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، واللواء حسين الأرنئوطى سكرتير عام المحافظة، الدكتور رفيق خليل نقيب الأطباء بالإسكندرية، والمهندسة سمر شلبى نقيب المهندسين بالإسكندرية، واللواء محمد عبد الرازق - رئيس حى وسط.

1الأنبا ماركوس يترأس قداس القيامة بالإسكندرية -اليوم السابع -4 -2015
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الأنبا ماركوس يترأس قداس القيامة بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية أثناء القداس -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية أثناء القداس

المحافظ وقائد المنطقة الشمالية ومدير أمن الإسكندرية -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ وقائد المنطقة الشمالية ومدير أمن الإسكندرية

المحافظ يتقدم بالتهنئة للأنبا ماركوس -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يتقدم بالتهنئة للأنبا ماركوس

قائد المنطقة الشمالية العسكرية يتقدم بالتهنئة -اليوم السابع -4 -2015
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قائد المنطقة الشمالية العسكرية يتقدم بالتهنئة

مدير أمن الإسكندرية يتقدم بالتهنئة -اليوم السابع -4 -2015
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مدير أمن الإسكندرية يتقدم بالتهنئة


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