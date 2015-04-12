محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد

شارك السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، واللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، والقيادات التنفيذية، والدينية والشعبية، الأخوة الأقباط قداسهم بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذى أقيم بكنيسة مارجرجس بطنطا مساء السبت، وترأسه الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وقدَّم المحافظ للإخوة المسيحيين التهانى بهذه المناسبة.

وألقى الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها كلمة قدم فيها الشكر للحاضرين على تشريفهم للاحتفالات بأعياد القيامة المجيدة، وأكد أن أبناء مصر هم نسيج واحد، لن يستطيع أحد أن يفرق بينه.

حضر القداس سامية محرز السكرتير العام للمحافظة، واللواء طلعت عبد الحميد السكرتير المساعد واللواء محمود الديب نائب مدير الأمن، ووكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والقيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من رؤساء النقابات وممثلى الأحزاب والقوى السياسية بالغربية.



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المحافظ ومدير الأمن ونائب المدير فى احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد



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جانب من الاحتفال



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قداس عيد القيامة المجيد



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سامية محرز السكرتير العام ووكيل وزارة الأوقاف بالغربية