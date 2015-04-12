أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يفتتحان نفق محطة الرمل

Google+ Print
اليوم.. وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يفتتحان نفق محطة الرمل اليوم.. وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يفتتحان نفق محطة الرمل
يفتتح اليوم الأحد الدكتور خالد حنفى وزير ، يرافقه هانى المسيرى محافظ الإسكندرية ميدان ونفق محطة الرمل، بعد عمليات التطوير، حيث يتم إعادة افتتاح النفق كمركز تجارى متكامل تابع لشركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.

ويتكون مشروع المجمع الاستهلاكى من مركز موحد لخدمة المواطنين لتقديم كل الخدمات، ومركز لصرف سلع تموينية وصرف بدل نقاط الخبز والسلع الحرة، بالإضافة إلى صالة انتظار لعملاء التموين مجهزة بإعلان رقم الخدمة، وركن لبيع كل السلع الغذائية الحرة بأسعار مميزة، وركن لتقديم الوجبات السريعة، وركن الكتاب وعرض اللوحات الفنية والعزف الموسيقى الحى، والخدمات البنكية، وتسديد فواتير الخدمات.

يذكر أن محافظة الإسكندرية قامت بتطوير المشروع بتكلفة تقدر بمبلغ 4 مليون جنيه، وسيعمل على توفير ما يقرب من 100 فرصة عمل جديدة للشباب، وسيعيد إلى المنطقة روح التسوق المعهود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم