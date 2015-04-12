اليوم.. وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يفتتحان نفق محطة الرمل

يفتتح اليوم الأحد الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، يرافقه هانى المسيرى محافظ الإسكندرية ميدان ونفق محطة الرمل، بعد عمليات التطوير، حيث يتم إعادة افتتاح النفق كمركز تجارى متكامل تابع لشركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.

ويتكون مشروع المجمع الاستهلاكى من مركز موحد لخدمة المواطنين لتقديم كل الخدمات، ومركز لصرف سلع تموينية وصرف بدل نقاط الخبز والسلع الحرة، بالإضافة إلى صالة انتظار لعملاء التموين مجهزة بإعلان رقم الخدمة، وركن لبيع كل السلع الغذائية الحرة بأسعار مميزة، وركن لتقديم الوجبات السريعة، وركن الكتاب وعرض اللوحات الفنية والعزف الموسيقى الحى، والخدمات البنكية، وتسديد فواتير الخدمات.

يذكر أن محافظة الإسكندرية قامت بتطوير المشروع بتكلفة تقدر بمبلغ 4 مليون جنيه، وسيعمل على توفير ما يقرب من 100 فرصة عمل جديدة للشباب، وسيعيد إلى المنطقة روح التسوق المعهود.