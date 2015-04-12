محافظ الدقهلية يوقف رئيس مدينة "منية النصر" عن العمل بعد انهيار عقار

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية قرارا بإيقاف رئيس مركز ومدينة منية النصر ومدير الإدارة الهندسية عن العمل ومهندسى مجلس المدينة بالكامل، وتحويلهم للتحقيق مع عدد من المسئولين بشبكة كهرباء منية النصر والتصديق على قرارات إزالة صادرة لمنازل مخالفة وادوار مخالفة بمنية النصر، بسبب انهيار عقار صباح امس السبت بجوار المستشفى العام.

وقرر "إمام" تشكيل لجنة لمراجعة كل التراخيص الصادرة والمخالفات بمنية النصر عن الفترة الماضية، كما كلف شركة المقاولون العرب بإزالة أنقاض المنزل المنهار ومعاينة المنازل المجاورة للكشف عن الأضرار التى لحقت به نتيجة انهيار احد العقارات صباح أمس، بعد قيام أحد من الأهالى بالحفر فى الأرض بعمق كبير بأحد العقارات تحت الإنشاء مما تسبب فى خلل للمبانى المجاورة وأدى إلى انهيار العقار.

فيما أشار محمد المهندس أحد أهالى مدينة منية النصر عضو مؤسس تمرد الدقهلية إلى أنه يجب تفعيل جميع قرارات الإزالة وألا تصبح قرارات على الورق وان ما يحدث الآن نتيجة الميراث القديم لعصور من الفساد داخل مجلس المدينة وليس نتيجة لليوم.



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المحافظ أثناء معاينة المنزل المنهار



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رفع الأنقاض للمنزل المنهار



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صورة توضح تصدع المنزل المجاور للمنزل المنهار