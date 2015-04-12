FDA تطرح اختبارا جديدا لفحص مرض ضعف المعدة

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخرا على طرح اختبار جديد لتشخيص مرض الإفراغ المعوى المتأخر، والناجم عن الإصابة بخلل فى قدرة المعدة على تفريغ الطعام، والناجم فى الأساس عن الإصابة بمرض خزل أو ضعف المعدة.

ويعرف الاختبار الجديد باسم " GEBT"، وكشف التقرير الذى نشر مؤخراً على موقع إدارة "FDA" أن الاختبار الجديد يتسم بالبساطة، ويتفوق على الاختبارات الحالية والتى يتم فيها استخدام المواد المشعة ومعدات التصوير المختلفة، ولذا يجب إجراؤها فى بعض الأماكن المجهزة، بينما يتميز اختبار "GEBT" بمرونته الشديدة ويمكن إجراؤه فى أى مكان.

ويجرى الشخص المتخصص هذا الاختبار للمريض خلال فترة تستغرق 4 ساعات، ويشترط أن يمتنع الشخص عن تناول الطعام خلال الليل، وتم تصميم هذا الاختبار لقياس السرعة التى تقوم فيها المعدة بإفراغ الطعام، وذلك عن طريق حساب كميات أحد أشكال ثانى أكسيد الكربون التى تخرج مع تنفس المريض.

وتم التأكد من فاعلية وأمان الاختبار الجديد بعد خضوع 115 شخصاً للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية للغاية، ولم تحدث أى تأثيرات جانبية خطيرة، وتمتلك شركة " Advanced Breath Diagnostics "، والتى تتخذ من مدينة "برينتوود" الأمريكية مقرا لها الحق الحصرى فى تسويق هذا الاختبار.

ويعد خزل أو ضعف المعدة من الأمراض الشائعة للغاية، والذى تتوقف فيه حركة الطعام أو تبطئ حركتها أثناء مروره من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، وذلك بسبب عدم انقباض حركة الأمعاء بشكل كافٍ، والذى ينجم عن حدوث تلف فى العصب الحائر الذى يتحكم فى أمعاء المعدة والأمعاء الدقيقة.