قناة إيرانية تعلن مقتل ” عبدالملك الحوثي ” في غارة لـ ” عاصفة الحزم “

أعلنت قناة العالم الإيرانية فجر الأحد مقتل زعيم الانقلابيين الحوثيين عبد الملك الحوثي في غارة جوية لطائرات عاصفة الحزم.

ونشرت القناة في حسابها الرسمي على موقع تويتر الخبر قائلة إن مصادر خاصة في محافظة صعدة أكدت مقتل زعيم الانقلابيين إثر غارة جوية سعودية.

وتعليقاً على الخبر أشار رئيس تحرير موقع ” هنا عدن ” في اتصال مع قناة ” العربية ” :” أن الخبر تداولته بعض المواقع المحلية، إلا أن لا شيء يؤكد ذلك بشكل شبه تام، لا سيما وأن قناة ” المسيرة ” التابعة للانقلابيين لم تتطرق للموضوع .

أما بالنسبة لخلف الحوثي في حال صح مقتله، فاعتبر منصور أن خلفه لن يكون بعيداً عن أسرة الحوثي، معتبراً أن “الأكفأ” هو من تختاره إيران وولاية الفقيه بحسب تعبيره.

يذكر أنه قبل يومين تم تداول خبر مقتل الحوثي، ولفتت بعض الأنباء اليمنية المتداولة إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح طلب من الانقلابيين عدم اعلان الوفاة والتكتم عليها حتى توقف غارات التحالف.

العربية.نت