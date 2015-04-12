أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قناة إيرانية تعلن مقتل ” عبدالملك الحوثي ” في غارة لـ ” عاصفة الحزم “

Google+ Print
قناة إيرانية تعلن مقتل ” عبدالملك الحوثي ” في غارة لـ ” عاصفة الحزم “ قناة إيرانية تعلن مقتل ” عبدالملك الحوثي ” في غارة لـ ” عاصفة الحزم “

عبد الملك بدر الدين الحوثي

أعلنت قناة العالم الإيرانية فجر الأحد مقتل زعيم الانقلابيين الحوثيين عبد الملك الحوثي في غارة جوية لطائرات عاصفة الحزم.

ونشرت القناة في حسابها الرسمي على موقع تويتر الخبر قائلة إن مصادر خاصة في محافظة صعدة أكدت مقتل زعيم الانقلابيين إثر غارة جوية سعودية.

وتعليقاً على الخبر أشار رئيس تحرير موقع ” هنا عدن ” في اتصال مع قناة ” العربية ” :” أن الخبر تداولته بعض المواقع المحلية، إلا أن لا شيء يؤكد ذلك بشكل شبه تام، لا سيما وأن قناة ” المسيرة ” التابعة للانقلابيين لم تتطرق للموضوع .

أما بالنسبة لخلف الحوثي في حال صح مقتله، فاعتبر منصور أن خلفه لن يكون بعيداً عن أسرة الحوثي، معتبراً أن “الأكفأ” هو من تختاره إيران وولاية الفقيه بحسب تعبيره.

يذكر أنه قبل يومين تم تداول خبر مقتل الحوثي، ولفتت بعض الأنباء اليمنية المتداولة إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح طلب من الانقلابيين عدم اعلان الوفاة والتكتم عليها حتى توقف غارات التحالف.

العربية.نت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا