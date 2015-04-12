بالفيديو.. المسلماني: إيران تريد إشعال حرب مذهبية بين السنة والشيعة في الوطن العربي

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن إيران تريد إشعال حرب مذهبية في الوطن العربي بين السنة والشيعة، مشيرا إلى خطبة وجهها السيد أحمد خاتمي يوم الجمعة إلى الشعب الإيراني والتي هاجم بها السعودية ووصف ما يحدث باليمن بـ«الثورة الإسلامية».

وأضاف المسلماني خلال تقديم حلقة برنامج «صوت القاهرة» الذي يعرض على شاشة «الحياة»، السبت :” إن السعودية تحارب «داعش» وتواجه التطرف الديني السني ولا تحارب الحوثيين متطرفي الشيعة فقط، إذن الحرب بالنسبة لهم ليست مذهبية ” .

وتابع: «إيران تؤيد الحرب على داعش وترفض الحرب على الحوثيين على الرغم من أنهم الاثنين متطرفيين»، مشيرا إلى دعم السعودية للإمام يحيى حميد الدين الزيدي ضد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1962.

" frameborder="0">