وائل جمعة : ” لو مفيش الأهلي محدش هيشتغل”

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أنه يتفهم الضغط الواقع على الفريق في الفترة الأخيرة بعد تراجع النتائج في بطولة الدوري ليتقهقر المارد الأحمر للمركز الثالث مبتعدًا عن الزمالك المتصدر بثماني نقاط.

وقال جمعة في تصريحات له على فضائية ” النهار رياضة” : ” الأمور صعبة لأننا نريد الاقتراب من صدارة الدوري، وغياب المكسب مشكلة للأهلي مهما كانت الحالة لأنه يلعب دائمًا للفوز، ولكن ليس كل ما ينشر صحيح والتشكيك في قدرات الجهاز الفني والتلويح برحيله عقب كل مباراة”.

وأضاف اللاعب الدولي السابق أنه يدرك جماهيرية الأهلي، والاهتمام الإعلامي الذي يحظى به من القنوات الفضائية والمواقع والجرائد”، مضيفًا: “لو مفيش الأهلي محدش هيشتغل”.

وأتم وائل جمعة: “الضغط العصبي الذي يواجهه الفريق طبيعي، لأن جماهير الأهلي لا تقبل سوى الفوز بالبطولات واحتلال المركز الأول، وعندما نقول أن البطولة لم تنته بعد، لأننا سبق أن فزنا بالدوري رغم التأخر بفارق 15 نقطة”.