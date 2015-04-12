أبو الغيط: أتحدى أن تقوم إيران بإغلاق مضيقي باب «المندب» و«هرمز»

قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، إنه يتحدى أن تستطيع إيران أن تغلق مضيق باب المندب أو مضيق هرمز، مشيرًا إلى تواجد الوحدات العسكرية المصرية في سواحل اليمن لمنع تدفق السلاح الإيراني للحوثيين.

وأضاف أبو الغيط خلال حواره على فضائية ” صدى البلد ” أمس السبت :” أن مصر والأردن والسعودية لديهم قرارات واضحة للوضع الإقليمي في المنطقة باعتبارهم قوى رئيسية، معربًا عن سعادته بقرار القوة العربية المشتركة التي اتخذته الجامعة العربية ” .

> وأكد أن القوة العربية المشتركة ستساهم بشكل كبير في مواجهة الحوثيين في اليمن، لافتا أنه ليس بالضرورة تنفيذ حرب برية هناك.