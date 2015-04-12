الإسكان: تشييد 14 ألف شقة مع 13 مطوراً

كشفت وزارة الإسكان عن الانتهاء من تسويق كافة الشقق السكنية في مشروعها الواقع في شمال غرب مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، خلال الفترة القصيرة الماضية. وقالت الوزارة في هذا الجانب إن التسويق تم بطرق مبتكرة للمواطنين مع إعطائهم كافة مميزات المشروع من قبل المطورين أنفسهم إضافة الى اشراك المواطنين في اختيار المطورين ونماذج المساكن المناسبة لهم، وأكدت الوزارة بدء المطورين العقاريين بالعمل في المواقع المخصصة لهم داخل أرض المشروع لإنجاز بناء تلك الشقق السكنية للمواطنين.

وفي السياق ذاته أبانت الوزارة انها ماضية في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح مشروع الشراكة مع القطاع الخاص "تطوير إسكان 2" لبناء 14 ألفًا و500 شقة سكنية في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف، وقد تأهل لهذا المشروع ثلاثة عشر مطورًا عقاريًا.

وأشارت الى أنها قامت بتخصيص الأراضي لهم ويجري اعتماد التصاميم التي قدمها المطورون ليبدأو بعدها في تسويق هذه الوحدات على المستحقين بطريقة مبتكرة وتنافسية قائمة على إشراك المواطن في اختيار المطورين إضافة الى نماذج المساكن بما يناسب المستفيد واحتياجاته ومن ثم البدء بتنفيذها.

وأوضحت أن عددًا من المطورين قاموا بعقد شراكات مع شركات عالمية من أجل سرعة الإنجاز ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف، مفيدة بأنها شجعت على استقطاب الشركات العالمية من خلال منح نقاط تأهيل أعلى للمطورين الذين استطاعوا عقد شراكات لمشاريعهم مع شركات عالمية تملك أنظمة بناء حديثة ومعدلات عالية في الإنجاز وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذه المجالات للاستفادة من تجربتهم وإنجازهم في هذا المجال. وقالت وزارة الإسكان في هذا الصدد إنها تعمل في الفترة الحالية على طرح برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "تطوير إسكان 3" لبناء 11 ألف شقة سكنية في كل من جدة والدمام.