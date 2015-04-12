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العميد عسيري: حركة الحوثيين بطيئة ويائسة.. وحدودنا آمنة

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العميد عسيري: حركة الحوثيين بطيئة ويائسة.. وحدودنا آمنة العميد عسيري: حركة الحوثيين بطيئة ويائسة.. وحدودنا آمنة

    أوضح المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيري أن العمليات الجوية مستمرة، وتحقق أهدافها على الأرض، حيث لم يشاهد إطلاق صواريخ بالستية من أي نوع كان، ولم تقلع أي طائرات.

وأوضح العميد عسيري خلال الإيجاز الصحفي الذي عقد مساء أمس بقاعدة الرياض الجوية أن الميليشيات الحوثية وأعوانها تتحرك من وقت إلى آخر بالقرب من الحدود الجنوبية في محاولة يائسة تحت الضغط الذي تتعرض له مواقعهم في منطقة صعدة وشمالي اليمن.

من جهة أخرى قال مسلحون في مدينة عدن إنهم احتجزوا ضابطين من الحرس الثوري الإيراني كانا يقدمان المشورة للحوثيين في أثناء القتال.

في هذه الأثناء نظمت الجالية اليمنية المقيمة في المملكة المتحدة أمس مسيرة تأييد لعاصفة الحزم، تقديراً للموقف الحاسم الذي قامت به المملكة في نصرة الأشقاء في اليمن.

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