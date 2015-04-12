قرار إعفاء وزير الصحة.. خدمة المواطن أولاً

الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء وزير الصحة، أحمد الخطيب، وتكليف محمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الصحة، البارحة الاولى ما يزال يتردد صداه في أوساط المواطنين.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد تكرار خروج وزراء الصحة (إعفاء أربعة وزراء خلال عام واحد)، هل إشكاليات "الصحة" أزمة إدارة أم هي أزمة أشخاص لا يحققون المأمول، ويخيبون ظن القيادة فيهم؟

وعلى الرغم من تباين التفسيرات حول أسباب إقالة وزير الصحة، وما يتداول من آراء، بل وثائق.. فإن الرأي الغالب في ما تلمسته "الرياض" ورصدته لدى شرائح من المواطنين أن القرار الحاسم محوره المواطن، ومدى قدرة المسؤول على تلبية احتياجات المواطنين، والتعامل مع المواطن بما يحفظ كرامته، ويصون حقوقه.

ويقرأ كثيرون الأمر الملكي من زاوية المسلمات الوطنية لدى خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد في مطلع تسلم مسؤوليات الحكم: "إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة واخرى، ولقد وجهت سمو وزير الداخلية بالتأكيد على أمراء المناطق باستقبال المواطنين والاستماع لهم ورفع ما قد يبدونه من أفكار ومقترحات تخدم الوطن والمواطن وتوفر أسباب الراحة لهم".

في ضوء هذا المبدأ الراسخ لدى الملك سلمان إن قرار إقالة الوزير طبيعي جداً، فالملك هو الذي يتابع وهو الأكثر إلماماً بالتفاصيل، ويغضب لكل سلوك أو إجراء خارج عن السياق ولا يتقيد بالقيم الإسلامية الوطنية التي عاهد عليها أبناءه وبناته الذين بايعوه..

وهذا التفسير لأمر الإقالة يتضح أكثر إذا ما قرن القرار بتطورات الأيام الأخيرة، خلال زيارة وزير الصحة للمنطقة الجنوبية، واحتداده في الحوار مع بعض ذوي الحاجة من المواطنين، وما وصفه بعص وسائط الإعلام ب "التلاسن والمشادة"، وكذلك ما يتداول في الإعلام عن وضع مرافق الصحة في تلك المناطق.. ولا شك أن كل مسؤول هو تحت مجهر القيادة في صولاته وجولاته، وهو معني بصورة مباشرة بما وجه به خادم الحرمين الشريفين:"لقد أكدت على جميع المسؤولين وبخاصة مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، وهو أقل الواجب المنتظر منهم، ولن نقبل أي تهاون في ذلك".

و"الصحة"، بعد التزام وزيرها أياً كان، بمنهجية الدولة، وتوجيهات القيادة، خاصة في التعاطي مع المواطنين، و"عدم التهاون" في تلبية احتياجاتهم المشروعة، مطالبة بحسم قضايا تراوح مكانها، ولا يعرف المواطن سبباً لذلك، في حين يربطها بعضهم بالبيروقراطية الإدارية. فالتأمين الطبي للمواطنين لا أحد يقطع فيه برأي، ويظل هذا الملف بين الإدارات بدون حسم.. وكذلك الخدمات الصحية، كماً ونوعاً، في المناطق البعيدة.. وقرار إعفاء الوزير هو توجيه ملكي بضرورة تسريع حلحلة إشكالات "الصحة"، بما يحقق آمال المواطنين، وليكون الإنجاز موازياً للمبالغ الهائلة التي ترصدها الدول لهذا القطاع.

والقرار يأتي ضمن كثير من الخطوات التي اتخذت في عهد الملك سلمان تيسيراً على المواطنين، ولذا فهو رسالة لكون مسؤول عاهد الله والقيادة على أداء واجباته ومهامه على أكمل وجه.. فيجب أن يعلم الجميع ألا مكان للتهاون.