بالصور.. ” داعش” تدمر مدينة نمرود الأثرية في العراق

نشر تنظيم داعش، السبت، شريطًا مصورا لعناصره وهم يدمرون مدينة نمرود الآشورية الأثرية في شمال العراق، والتي تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، قبل أن يعمد إلى تفخيخها وتفجيرها بالكامل.

وأظهر الشريط الذي تداولته حسابات إلكترونية مؤيدة للتنظيم، جهاديين يستخدمون مطرقات وآلات ثقيلة لتدمير ألواح حجرية ضخمة، واختتم بمشهد انفجار كبير تليه لقطات للمدينة وقد سويت بالأرض.

وكانت السلطات العراقية اعلنت في الخامس من مارس، أن التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها، جرف المدينة الأثرية الواقعة عند ضفاف نهر دجلة على مسافة نحو 30 كلم جنوب الموصل (شمال)، أولى المناطق التي سيطر عليها الجهاديون في هجومهم الكاسح في يونيو.

وأظهرت مشاهد من الشريط البالغة مدته نحو سبع دقائق، عناصر من التنظيم يستخدمون مطرقات يدوية وآلات ثقب كهربائية وآلات لقص الحديد وجرافات، لتدمير ألواح أثرية ضخمة وجدران حجرية.

كما أظهرت لقطات عناصر آخرين وهم يقومون بملء براميل من الحديد، بمسحوق رمادي اللون يرجح أنه مادة متفجرة، وذلك في غرفة تملأ جدرانها لوحات تمثل الآلهة الأشوريين.

وتبدو لاحقا براميل عدة مرصوفة جنبا إلى جنب وقد وصلت ببعضها البعض، قبل أن يظهر الشريط انفجارا ضخما أدى إلى قذف كميات هائلة من التراب عاليا، تبعه مشاهد لدمار كامل.

وقال أحد العناصر في نهاية الشريط “كلما تمكنا من بقعة أرض أزلنا معالم الشرك منها”.

ويقول التنظيم الذي سبق له تدمير آثار عدة في شمال العراق، إنه يقوم بذلك تماثلا مع ما قام به الرسول محمد من تحطيم للأصنام عند فتح مكة قبل أكثر من 1400 عام.

> وتعد آثار نمرود من الأبرز في العراق، وهي على لائحة المواقع المرشحة للإدراج على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونيسكو” للتراث العالمي.

الفرنسية