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بالفيديو - المغرب التطواني يفوز على الفتح أمام أعين الأهلي والزمالك

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بالفيديو - المغرب التطواني يفوز على الفتح أمام أعين الأهلي والزمالك بالفيديو - المغرب التطواني يفوز على الفتح أمام أعين الأهلي والزمالك

نجح المغرب التطواني في إسقاط ضيفه الفتح الرباطي في مواجهة الفريقين بالجولة 25 من الدوري المغربي بهدف يوم السبت قبل مواجهتهما للأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي مع المغرب التطواني خارج في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا يوم 19 أبريل، بينما يستضيف الزمالك الفتح الرباطي في ذهاب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية في اليوم نفسه.

وسجل عبد العظيم خضروف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من تصويبة خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وارتقى المغرب التطواني للترتيب الثالث على حساب الفتح الرباطي الذي بات رابعا وكلاهما 39 نقطة بعد فوز اليوم.

وكان جوزافالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قد طالب بيدرو المحلل الفني بمتابعة المباراة وتحديد نقاط قوة وضعف الفتح الرباطي.

شاهد هدف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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