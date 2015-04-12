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صورة - مؤمن زكريا وغالي مع لاعبي الزمالك .. وباسم: كلنا واحد

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صورة - مؤمن زكريا وغالي مع لاعبي الزمالك .. وباسم: كلنا واحد صورة - مؤمن زكريا وغالي مع لاعبي الزمالك .. وباسم: كلنا واحد

نشر باسم مرسي مهاجم الزمالك صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في معسكر منتخب ومعه لاعبي الأهلي.

وكانت أنباء حول أزمات في بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد نشر صورة لتناول اللاعبين الغداء، يظهر فيها لاعبو الأهلي في جانب والزمالك في جانب آخر.

ولكن باسم مرسي نفى ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "لا يوجد في المنتخب ما يسمى أهلي وزمالك .. كلنا واحد نمثل بلدنا".

وأرفق باسم بتعليقه صورة تضم باسم مرسي (يلتقط السيلفي) ومؤمن زكريا مع أحمد عيد عبد الملك وأحمد الشناوي وحسام غالي وأحمد دويدار وسعد سمير.

وكان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر تجميع اللاعبين وخوض معسكر للتعرف عنهم عن قرب.

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