جمعة يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع طاهر مع جاريدو

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل اجتماع محمود طاهر رئيس النادي مع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني "الغير استثنائي".

طاهر عقد اجتماع مع جاريدو وعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة اليوم السبت.

وأكد جمعة في تصريحات لـFilGoal.com أن الاجتماع لم يكن استثنائي بل للاطمئنان على أحوال الفريق دون أي تدخل في الأمور الفنية من جانب محمود طاهر.

وتسألت إدارة الأهلي برئاسة طاهر عن سبب تراجع مستوى ونتائج الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما برره جاريدو.

ملعب الجونة

وأوضح جاريدو أن عدم تكافؤ الفرص بلعب الأهلي على ملعب الجونة أثر كثيرا على نتائج الفريق.

وطالب جاريدو مع طاهر تقديم طلب لاتحاد الكرة بعدم لعب أي مباراة أخرى على ملعب الجونة كما أوضح وائل جمعة.

ولعب الأهلي 5 مباريات على ملعب الجونة ومتبقي له مواجهة المصري على نفس الملعب.

صفقات؟!

كما أكد جمعة عدم التطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للنادي نهائيا خلال الاجتماع وذلك بسبب "احنا في نصف الموسم ولن يفيد أي حديث عن التعاقدات الآن".

ونقل جاريدو شكوى لاعبو الأهلي إلى طاهر من عدم الراحة في اللعب على ملعب الجونة وبتروسبورت، إذ لا يريد الفريق اللعب مجددا على تلك الملاعب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، مبتعدا عن صدارة الزمالك برصيد 8 نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة الأسيوطي سبورت يوم الثلاثاء في الجولة الـ25 من الدوري.