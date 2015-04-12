الأفضل والأغرب والأسوأ في الجولة 24 من الدوري المصري

انتهت مباريات الجولة الـ24 بعد إقامة 9 مباريات، وغاب الزمالك عن المشاركة في الجولة بسبب مباراته المؤجلة أمام وادي دجلة، لكن أسماء لعبت للأبيض سابقا نجحت في التألق، ثنائي الدفاع محمود فتح الله وصلاح سليمان مع هداف الفريق السابق مؤمن زكريا والناشيء عمرو بركات جميعهم سجلوا في الجولة.

وشهدت الجولة العديد من اللقطات منها الجيد والسئ والغريب والطريف.

صورة - فريق الأسبوع 24 من الدوري المصري .. الزمالك حاضر رغم الغياب

سُجل في الجولة 22 هدفا وهو المعدل الجيد مقارنة بالأسبوع السابق والذي شهد 14 هدفا فقط، سُجل في الجولة 16 هدفا بالقدم اليمنى، وخمس أهداف باليسرى، ورأسية وحيدة.

الأهلي يصعب موقفه بتعادل مع الإسماعيلي، واشتبكات لفظية بين العميد والقماش انتهت بالتعادل، والطاولة تنقلب على المعلم في الدقيقة 95، والزمالك متصدر رغم عدم لعبه.

ويستعرض FilGoal.com الأفضل والأغرب والأسوأ في الجولة:

أفضل فريق

في مباراة جمعت بين المقاولون ومصر للمقاصة قدم الأخير مباراة رائعة أمام لاعبي المعلم، ويستحقون الأفضل في الجولة، الفريق استطاع ان يدخل في المربع الذهبي في ترتيب جدول الدوري المصري.

تقدم المقاولون في الدقيقة 17 بأقدام بابا أركو، والمباراة في طريقها لفوز ذئاب الجبل لكن لاعبو إيهاب جلال كان لهم رأي أخر.

ففي الدقيقة 94 استطاع عمرو بركات التعادل للمقاصة بتسديدة يسارية رائعة كانت ختام جملة رائعة بين لاعبي المقاصة.

وبعد هدف بركات بدقيقة عزز البديل حسين رجب بالهدف الثاني من تمريرة سحرية من عمرو بركات حولها حسين رجب بتسديدة سكنت شباك محمود أبو السعود.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الأهلي.

أفضل لاعب

سطع نجم عمرو بركات -23 عاما- لاعب وسط مصر للمقاصة في الدوري المصري هذا الموسم، واستكمل اللاعب الشاب تألقه أمام المقاولون في الجولة 24.

سجل بركات هدف المقاصة الأول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، السيد حمدي توغل داخل منطقة جزاء المقاولون وأرسل عرضية رائعة لعمرو بركات المتمركز ببراعة داخل منطقة الجزاء، والأخير بتسديدة يسارية رائعة اسكنها شباك أبو السعود.

وبعد الهدف بدقيقة انطلق في الناحية اليمنى، وبتمريرة على طريقة رونالدينيو وصلت الكرة لحسين السيد الذي سددها من بين أقدام أبو السعود ليعلن عن فوز مصر للمقاصة 2-1 على ذئاب الجبل.

أفضل إنقاذ

الساعة تشير للدقيقة 43 والتعادل السلبي قائم بين الإسماعيلي والأهلي، حسين السيد أرسل عرضية من الناحية اليسرى حولها عبد الله السعيد برأسية متقنة وصعبة، لكن عصام الحضري تصدى للكرة ببراعة.

وتحولت الكرة لهجمة مرتدة للدراويش انتهت بهدف في شباك الأحمر.

أفضل هدف

هدف من لمستين جاء بقدم حسام باولو في مباراة الداخلية وسموحة، في الدقيقة 61 جهاد جنيدي نفذ ركلة حرة من قبل منتصف ملعب الداخلية طولية وصلت للمهاجم على حدود منطقة الجزاء.

باولو تسلم الكرة بشكل رائع وأطلق قذيفة بقدمه اليمنى سكنت شباك المهدي سليمان.

وانتهت المباراة بفوز الداخلية بهدف باولو دون رد من الفريق الساحلي، ويحتل الداخلية المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.

أغرب فرصة

الساعة تشير للدقيقة 29 من عمر مباراة الأهلي والإسماعيلي والتعادل السلبي هو سيد الموقف، عرضية رائعة من باسم علي مرت من أمام الجميع ووصلت للمنطلق عبد الله السعيد وضع قدمه في الكرة لكن "عفريت" الحضري كان حاضرا والكرة ارتطمت في القائم بدلا من أن تسكن الشباك.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل سعد سمير هدف الإسماعيلي الأول بالخطأ في مرماه وتعادل مؤمن زكريا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

أسوأ حارس

محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب يقدم أداء جيد في الدوري هذا الموسم، لكن في الجولة الـ24 كان الأسوأ.

جاء الهدف الأول للمقاصة في شباك الحارس في الدقيقة 94 بخطأ دفاعي لم يكن له يد فيه، لكن بعد مرور دقيقة واحدة استطاع اللاعب حسين رجب وضع الكرة بين أقدام الحارس، وبهذا الهدف فاز مصر للمقاصة بالمباراة.

لقطة الجولة

شهدت مباراة الاتحاد السكندري واتحاد الشرطة في مباراة الجولة 24 من الدوري المصري أجواء متوترة بين الأجهزة الفنية بطلها التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن من جهة، وخالد القماش وضياء عبد الصمد من جهة أخرى.