مجلس شرطة دبي النسائي يناقش استراتيجية 2020

عقد مجلس شرطة دبي النسائي لخدمة المجتمع، الاجتماع الدوري الثاني للعام 2015، برئاسة الدكتورة مشكان محمد العور، للاطلاع على آراء العنصر النسائي في تحديث الخطة الاستراتيجية المستقبلية للقيادة العامة لشرطة دبي 2020.

حضر الاجتماع عضوات المجلس، وهن: النقيب منى أحمد سلطان، وفاطمة الكندي، وجميلة المهيري، ومريم النوري، وابتسام السويدي، وعواطف عبدالرحيم الهرمودي، وفاطمة الفلاسي، وحمدة الشامسي، وماري جتي.

وأفادت الدكتورة مشكان العور بأن الاجتماع يعد الأول للمجلس بعد الجلسة الحوارية التي نظمها في مارس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي رعاها وشارك في فعالياتها اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي.

وأشارت إلى أن الاجتماع شهد تقييم أعمال الجلسة الحوارية للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها المنشودة، وقد دُعيت إلى الجلسة متحدثات مثلن القطاع الحكومي والخاص.