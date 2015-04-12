حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/4/12

تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس اليوم الأحد لأصحاب برج القوس أنت ملىء بالعاطفة والرومانسية اليوم، لذا انطلق قدمًا، تخل من طبعك المزاجى اليوم لأنه سيضيع عليك الكثير من الفرص، وقد تبدو تصرفاتك جنونًا، خذ بعض الوقت لترتيب أفكارك، عاطفيًا هنالك فرصة ممتازة للفوز بحب حقيقى. توقعات جاكلين عقيقى لبرج القوس اليوم الأحد

>اليوم قد يكون لديك فرصة هائلة لاكتشاف مشاعر جديدة مثيرة وجذابة فى علاقتك مع شريك الحياة. تتمتع أنت وشريك الحياة بحالة عالية من الانسجام ستساعد على تقوية علاقتكما وتجاوز أى عاصفة قد تمر بطريقكما. أمنح نفسك الوقت الكافى للتفكير فى كل ما يدور حولك. حان الوقت للبحث عن حلول غير عادية. فى النهاية قد تتفاجأ بمدى بساطة حل تلك المشكلة. توقعات هالة عمر للقوس يوم الأحد

>مهنيًا: تدرس مشروعك جيدًا من كل النواحى وتهتم بأدق التفاصيل ليكون نجاحك كاملاً.

>عاطفيًا: ستجد قريبًا الشخص المناسب وسينسيك همومك ويسعدك ويقدم لك الحب والاهتمام اللذين تحلم بهما.

>اجتماعيًا: ابتعد عن إثارة المشاكل مع الأصدقاء ولا تقم بعمل قد تندم عليه لاحقًا.

شبكةعيونالإخبارية

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