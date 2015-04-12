حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/12

قد تتغير خططك الرومانسية فجأة اليوم، فلا تفكر فيما حدث وكيف تسيطر على تلك التغيرات، حاول التواصل مباشرة مع حبيبك للتوصل إلى خطة بديلة من أجلكما. اتصال كوكب عطارد مع اورانوس يساعدك على التواصل مع حبيبك بشكل فعال فى الوقت الحالى، عاطفتك جياشة جدًا اليوم ولذلك قد يكون من الصعب جدًا إخفاء مشاعرك عند التحدث مع الآخرين. كن حذرًا عند التعامل مع بعض الأشخاص وفكر جيدًا فى كلامك لأن كلماتك ستؤثر على الآخرين. توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الأحد

>تتوقع نجلاء القبانى أن تُشرقُ بدون توقّف، واليوم هو يوم الأعمال الكبيرة التى كنت تؤجلها باستمرار عليك أن تبادر إلى المباشرة بها قبل أن تقع ضحية الإرهاق. عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ايجابية فى استيعاب الحبيب. رؤية محمد فرعون لأصحاب برج الحمل اليوم

>مهنيًا: لا تدع الأمور المهنية تشغل بالك، ستتحسن قريبًا وتكون لصالحك.

>عاطفيًا: اهتم بمظهرك الخارجى لأنك ستلتقى شخصًا يثير إعجابك ويهتف له قلبك.

>اجتماعيًا: يأتمنك أحد الأقرباء على سره فكن عند حسن ظنه.

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شبكةعيونالإخبارية

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