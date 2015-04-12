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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/12

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/12 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/12
يتوقع خبراء الأبراج اليوم الأحد لأصحاب أنه قد يكون الصراع بين ما يفكر به عقلك وما يريده قلبك قد يكون السبب فى مشكلة حياتك العاطفية، لديك قدرة عقلية لا مثيل لها عليك التعامل بها. عليك أخذ الحيطة والحذر عند التعبير عما بداخلك فى الوقت الراهن. أهدا قليلاً وامنح نفسك ولو جرعة قليلة من الترفيه فقد تكون لمسة سحرية فى حياتك الروتينية، من الصعب إيجاد حلول اليوم لمشاكلك مع الحبيب. لا تغلق كل وسائل الاتصال بينك وبينه حتى أثناء انشغالك فى العمل أو انشغالك بعض القضايا المهمة. اقترب من الأشخاص الذين يحبونك ويهتمون بك لأنهم سيقدمون لك العون والمساعدة فى أى وقت وبدون مقابل.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجوزاء اليوم الأحد


>الصورة الجزئية قد تقودك إلى حلول خاطئة ألقى نظرة على مجمل الصورة الكلية وابدأ بترتيب ما يجب عليك عمله لتصل إلى الحل الأمثل الذى كنت تبحث عنه. أما عاطفيًا أنت شخص لديك الكثير من الاندفاع نحو الإفصاح عن مشاعرك عليك كبح هذا الاندفاع.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر إبريل


>مهنيًا: تجد التغيرات التى أحدثتها فى عملك فى الفترة الأخيرة مفيدة وإيجابية.
>عاطفيًا: تجعلك علاقتك بالحبيب متحمسًا ومفعمًا بالسعادة والنشاط ويلاحظ الجميع مدى تأثيره فيك.
>اجتماعيًا: اغتنم الفرص المتاحة أمامك، قد تغيّر مجرى حياتك.

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مصر 365

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