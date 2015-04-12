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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/12

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/12 حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/12
تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب اليوم الأحد لديك حماس قوى لخوض علاقة عاطفية جديدة مع شخص جديد فى حياتك الآن. يمكنك خوض المغامرة ربما تجد فيها ما تبحث عنه دائمًا. وتذكر أن أجمل اللحظات الرومانسية التى نعيشها تلك التى نقضيها فى الوقت الصحيح مع الشخص الصحيح، ربما تشعر بالإحباط هذا اليوم خاصة عندما يتصرف من حولك بطريقة عدوانية وغير عقلانية. القضايا والمشاكل التى تهتم بها خلال هذه الفترة مازالت معقدة. ضع فى حسبانك أن كل فرد حولك لا يرى العالم كما تراه أنت. لديك العديد من الأفكار ولكنك ليس لديك وقت كافٍ لتنفيذها، فمن الأفضل أن تسجلها.

توقعات محمد فرعون لبرج السرطان اليوم الأحد


>مهنيًا: تستعيد السيطرة على عملك وتعوّض عن الخسائر التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة.
>عاطفيًا: أنت مستعد للتضحية بكل ما تملك لكسب مودة الحبيب وحبه.
>اجتماعيًا: حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم وجدى، استعد لذلك.توقعات خبير الأبراج إبراهيم حزبون لبرج السرطان.

توقعات خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب السرطان


>الانطوائية مشكلة معقدة يجب تحلها عبر التواصل مع شريك حياتك على الأقل، عليك أن تعبر عن مشاعرك أو غضبك أو حبك لأن المشاعر الدفينة من الممكن أن تؤذى صاحبها كثيرًا، لديك أمال جديدة لعمل فى خارج البلاد عليك ألا تتسرع.

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مصر 365

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