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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/12

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/12 حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/12

توقعات ماجى فرح لأصحاب :


>زملاؤك فى العمل يريدون منك المجىء بالشيء غير متوقّع، فكن مستعدًا لتفجير طاقاتك الدفينة. أنت تشعر بالارتياح وتبدو عظيمًا، وهناك أمور يمكن أن تصبح أكثر جمالاً هذه اللّيلة. العاطفة ستؤجج نيرانها فى قلبك فلا تحاول إخمادها.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العقرب


>تحاول هذا اليوم أن تتعامل مع الأشياء بطريقة منظمة ومرتبة. لا داعى للشعور بالإحباط الشديد عندما لا تسير الأمور بالطريقة التى تحبها أو تفضلها. قد يحدث اضطراب أو توتر فى العلاقة عندما تتحول مناقشتك مع الحبيب اليوم قد يكون لديك فرصة هائلة لاكتشاف مشاعر جديدة مثيرة وجذابة فى علاقتك مع شريك الحياة. تتمتع أنت وشريك الحياة بحالة عالية من الانسجام ستساعد على تقوية علاقتكما وتجاوز أى عاصفة قد تمر بطريقكما.

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الأحد


>مهنيًا: تمر بفترة جمود ولكن الامور ستتحسن قريبًا، حافظ على تفاؤلك.
>عاطفيًا: يعبر لك أحد الأشخاص عن إعجابه الكبير بك وتمضى معه وقتاً مرحاً وتتبادلان الأحاديث الشيقة.
>اجتماعيًا: تستقبل ضيوفًا تستمتع كثيرًا بصحبتهم.
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مصر 365

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