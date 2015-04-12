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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/12

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/12 حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/12

توقعات ماجى فرح ليوم الأحد


>مهنيًا: كن حذراً وإياك أن ترتكب الأخطاء فى العمل لأن ذلك سيكلّفك كثيرًا.
>عاطفيًا: تناقش أمورك العاطفية مع الأصدقاء وتتلقى منهم النصائح المفيدة.
>اجتماعيًا: لا تتدخل فى شئون الغير حتى لا تسمع كلامًا لا يعجبك.

توقعات محمد فرعون ليوم الأحد لأصحاب برج الحوت


>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون تزداد ثقتك بنفسك وبشريك الحياة مما يتيح لك تعزيز الروابط التى تجمعكما.تشعر بأن كل الظروف ضدك وكل الأبواب مغلقة. تواجهك العديد من التحديات ولذلك كن شجاعًا وواجهها بقوة وإلا ستشعر بفوضى عارمة فى حياتك. غير من نفسك أولا وتأكد أن واقعك ستيغير.

توقعات خبيرة الأبراج كارمن شماس لبرج الحوت


>الجدية المفرطة ترهق الاعصاب عليك أن تتمتع ببعض المرح، كلّ شخص يحبّك، لكن كلّ شخص يحبّ ما لديك أيضًا. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجدّية اليوم، برهن بأنّك يمكن أن تتغلّب على حب الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك، ثمّ انظر ما يحدث.

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مصر 365

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