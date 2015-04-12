حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/12

توقعات ماجى فرح ليوم الأحد برج الحوت

توقعات محمد فرعون ليوم الأحد لأصحاب برج الحوت

توقعات خبيرة الأبراج كارمن شماس لبرج الحوت

>مهنيًا: كن حذراً وإياك أن ترتكب الأخطاء فى العمل لأن ذلك سيكلّفك كثيرًا.>عاطفيًا: تناقش أمورك العاطفية مع الأصدقاء وتتلقى منهم النصائح المفيدة.>اجتماعيًا: لا تتدخل فى شئون الغير حتى لا تسمع كلامًا لا يعجبك.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون تزداد ثقتك بنفسك وبشريك الحياة مما يتيح لك تعزيز الروابط التى تجمعكما.تشعر بأن كل الظروف ضدك وكل الأبواب مغلقة. تواجهك العديد من التحديات ولذلك كن شجاعًا وواجهها بقوة وإلا ستشعر بفوضى عارمة فى حياتك. غير من نفسك أولا وتأكد أن واقعك ستيغير.>الجدية المفرطة ترهق الاعصاب عليك أن تتمتع ببعض المرح، كلّ شخص يحبّك، لكن كلّ شخص يحبّ ما لديك أيضًا. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجدّية اليوم، برهن بأنّك يمكن أن تتغلّب على حب الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك، ثمّ انظر ما يحدث.