حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/12

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الجدى، اليوم الأحد، مهنيًا: تتحدى الصعاب وتبرهن للجميع عن قدراتك وكفاءتك وحسن إدارتك، عاطفيًا: لا تتردد فى التقرب من الحبيب والتواصل معه لتتعرف على شخصيته أكثر، اجتماعيًا: انظر إلى الحياة بتفاؤل وابتعد عن الأفكار السوداء. توقعات كارمن شماس ليوم الأحد لأصحاب برج الجدى

>تعقلك سيخدمك كثيرًا كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك فى البحث وطوّر خطتك إلى مدى أبعد، هذا ينطبق على مساعى العمل وأمور القلب على حد سواء.عاطفيا الشريك يعطيك كل الحب فلا تبخل انت ببعضه. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى اليوم الأحد

>ويتوقع خبير الأبراج محمد فرعون قد تزداد لديك اليوم مشاعر غير مألوفة أو افكار غير تقليدية نحو شخص مميز فى حياتك، وقد يستغرق الأمر منك بعض الوقت لفهم ما يحدث. حاول إبقاء تلك المشاعر والأفكار تحت الأضواء لتستطيع تحديد المسار الذى ستسير فيه. حافظ على قلبك ولا تسمح لأى شخص أن يجرحه. ربما تفكر اليوم فى التراجع عن بعض قراراتك لأنك ترى أنها لا تتناسب مع ظروفك الحالية. الهروب إلى عالم الخيال فكرة جيدة للابتعاد على التوتر العاطفى الذى من المتوقع أن يحدث اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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