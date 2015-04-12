حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/4/12

تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس أنه قد تكون الآن على استعداد لتتقاسم حياتك العاطفية مع شريك مناسب لك. افتح عقلك لردود الأفعال التى ستتلقاها حتى لو أنها ليست كما كنت تتوقع. وقوف حبيبك بجانبك فى تلك الأزمة قد يكون افضل مكافأة. بعض الأشخاص قد يواجهون صعوبة فى التعامل مع شخص ما، ولكنك تستطيع أن تتعامل معه بكل سهولة. قد تتوتر الأجواء مع الحبيب اليوم ولكن ننصحك بأن تحاول إرضاء الحبيب بأى طريقة. لا تهتم بشؤون الآخرين بل دع كل فرد يتصرف كما يشاء. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الأحد

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب الثور اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والاجتماعى.

> مهنيًا: تسبب لك قلة ثقتك بالآخرين خسارة كبيرة فى أعمالك.

>عاطفيًا: لا تصب غضبك على الشريك وتستعمله كوسيلة لتنفيس الضغوط التى تعانى منها.

>اجتماعيًا: تسمع أخبارًا سارة تخص أحد الأصدقاء تملأ قلبك سعادة. توقعات برج الثور لشهر إبريل من نجلاء قبانى

>لا تحتاج لأن يعرف الجميع بما تفكر به، فلا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع . ولا تكثر بالحديث عن نفسك، هنالك خبر جديد من العمل يجعلك تشعر بالفرح.

شبكةعيونالإخبارية

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