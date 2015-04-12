حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/12

ينصح خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب برج الدلو اليوم كن صبورًا ولا تستسلم للإغراء. لا تكن سريعًا جدًا فى القفز إلى تسلّق الأعالى. الآخرون لديهم الحق فى آرائهم، وإذا أتقنت الاستماع بدلاً من أن تنهمر بالوصايا على من حولك، فقد تسمع بعض الحكم المفيدة جدًا، عاطفيًا القلب يريد منك أمور لا يطيعها عقلك اترك لقلبك الاختيار اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>لا تتدخل فى شئون أصدقائك بل ركز على أهدافك ومصالحك الشخصية. توقف عن التفكير فيما مضى وتطلع إلى مستقبلك. عندما تكون غاضبًا فلا تحاول أن تخرج من المنزل أو تحتك بالآخرين لأنك بهذه الطريقة ستخسر أصدقاءك فى لحظات الغضب. كن مستعدًا لردات فعل الشريك العنيفة التى قد تظهر اليوم بسبب غيرته الشديدة. علاقتك بالأصدقاء جيدة إلى حد ما ولكن قد يلومك البعض اليوم بسبب تصرفاتك الغريبة فى الفترة الأخيرة. تفكر فى مكانتك بين أصدقائك وتظن أنهم يتجاهلونك ولكن هذا غير صحيح.
>مهنيًا: خفف من قسوتك ومن فرض سلطتك على الآخرين وعاملهم بطريقة حسنة ومهذبة.
>عاطفيًا: تشعر أن الشريك يخفى أمورًا عنك ويتصرف من وراء ظهرك، واجهه للكشف عن الحقائق.
>اجتماعيًا: استخلص الدروس والعبر من التجارب التى تمر بها.
توقعات كارمن شماس ليوم الأحد 12 أبريل
>لا تتدخل فى شئون أصدقائك بل ركز على أهدافك ومصالحك الشخصية. توقف عن التفكير فيما مضى وتطلع إلى مستقبلك. عندما تكون غاضبًا فلا تحاول أن تخرج من المنزل أو تحتك بالآخرين لأنك بهذه الطريقة ستخسر أصدقاءك فى لحظات الغضب. كن مستعدًا لردات فعل الشريك العنيفة التى قد تظهر اليوم بسبب غيرته الشديدة. علاقتك بالأصدقاء جيدة إلى حد ما ولكن قد يلومك البعض اليوم بسبب تصرفاتك الغريبة فى الفترة الأخيرة. تفكر فى مكانتك بين أصدقائك وتظن أنهم يتجاهلونك ولكن هذا غير صحيح.
توقعات نجلاء قبانى للدلو اليوم الأحد
>مهنيًا: خفف من قسوتك ومن فرض سلطتك على الآخرين وعاملهم بطريقة حسنة ومهذبة.
>عاطفيًا: تشعر أن الشريك يخفى أمورًا عنك ويتصرف من وراء ظهرك، واجهه للكشف عن الحقائق.
>اجتماعيًا: استخلص الدروس والعبر من التجارب التى تمر بها.