أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/12

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/12 حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/12
ينصح خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب اليوم كن صبورًا ولا تستسلم للإغراء. لا تكن سريعًا جدًا فى القفز إلى تسلّق الأعالى. الآخرون لديهم الحق فى آرائهم، وإذا أتقنت الاستماع بدلاً من أن تنهمر بالوصايا على من حولك، فقد تسمع بعض الحكم المفيدة جدًا، عاطفيًا القلب يريد منك أمور لا يطيعها عقلك اترك لقلبك الاختيار اليوم.

توقعات كارمن شماس ليوم الأحد 12 أبريل


>لا تتدخل فى شئون أصدقائك بل ركز على أهدافك ومصالحك الشخصية. توقف عن التفكير فيما مضى وتطلع إلى مستقبلك. عندما تكون غاضبًا فلا تحاول أن تخرج من المنزل أو تحتك بالآخرين لأنك بهذه الطريقة ستخسر أصدقاءك فى لحظات الغضب. كن مستعدًا لردات فعل الشريك العنيفة التى قد تظهر اليوم بسبب غيرته الشديدة. علاقتك بالأصدقاء جيدة إلى حد ما ولكن قد يلومك البعض اليوم بسبب تصرفاتك الغريبة فى الفترة الأخيرة. تفكر فى مكانتك بين أصدقائك وتظن أنهم يتجاهلونك ولكن هذا غير صحيح.

توقعات نجلاء قبانى للدلو اليوم الأحد


>مهنيًا: خفف من قسوتك ومن فرض سلطتك على الآخرين وعاملهم بطريقة حسنة ومهذبة.
>عاطفيًا: تشعر أن الشريك يخفى أمورًا عنك ويتصرف من وراء ظهرك، واجهه للكشف عن الحقائق.
>اجتماعيًا: استخلص الدروس والعبر من التجارب التى تمر بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى