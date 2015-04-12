حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/12

تنصح خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أصحاب الأسد: اعمل بحذر، وعاطفيًا أنت منزعج من تصرف سابق للحبيب عليك أن تتجاوزه وتنساه. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد ليوم الأحد

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الأحد على الصعيد المهنى أن تتعاون مع زملائك فى العمل للصول إلى نجاح كامل وباهر، وعاطفيًا: يزعجك عناد الشريك كثيرًا وخصوصًا لأنه لا يصغى إلى احتياجاتك، وأخيرًا على المستوى الاجتماعى ترغب بالإنفراد بنفسك فى مكان هادئ لتتمكن من التفكير بروية. توقعات كارمن شماس لأصحاب الأسد اليوم

>تنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس أصحاب الأسد: "لا تنخدع بظاهر الأشياء بل من الأفضل أن تنظر لكل شىء بعمق أكثر حتى تستطيع أن تتعامل مع كل الأمور والقضايا. لن تتقدم إلا إذا اعترفت بأخطائك وحاولت تصحيحها. ابحث عن شخص ما يساعدك على تحسين وضعك هذه الفترة.انطواؤك على نفسك قد يخدمك اليوم خاصة إذا كنت ترغب فى استكشاف الافكار والبحث عن أهداف جديدة لمستقبلك. لكن من الأفضل البدء فى التفكير ومشاركة احلامك ورغباتك مع الآخرين. ربما تعرف حينها إذا كنت بحاجة إلى العزلة أو المشاركة لمنح احلامك الحالية نوعا من الواقعية.

شبكةعيونالإخبارية

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