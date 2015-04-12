أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/12

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/12 حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/12
تنصح خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أصحاب الأسد: اعمل بحذر، وعاطفيًا أنت منزعج من تصرف سابق للحبيب عليك أن تتجاوزه وتنساه.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد ليوم الأحد


>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الأحد على الصعيد المهنى أن تتعاون مع زملائك فى العمل للصول إلى نجاح كامل وباهر، وعاطفيًا: يزعجك عناد الشريك كثيرًا وخصوصًا لأنه لا يصغى إلى احتياجاتك، وأخيرًا على المستوى الاجتماعى ترغب بالإنفراد بنفسك فى مكان هادئ لتتمكن من التفكير بروية.

توقعات كارمن شماس لأصحاب الأسد اليوم


>تنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس أصحاب الأسد: "لا تنخدع بظاهر الأشياء بل من الأفضل أن تنظر لكل شىء بعمق أكثر حتى تستطيع أن تتعامل مع كل الأمور والقضايا. لن تتقدم إلا إذا اعترفت بأخطائك وحاولت تصحيحها. ابحث عن شخص ما يساعدك على تحسين وضعك هذه الفترة.انطواؤك على نفسك قد يخدمك اليوم خاصة إذا كنت ترغب فى استكشاف الافكار والبحث عن أهداف جديدة لمستقبلك. لكن من الأفضل البدء فى التفكير ومشاركة احلامك ورغباتك مع الآخرين. ربما تعرف حينها إذا كنت بحاجة إلى العزلة أو المشاركة لمنح احلامك الحالية نوعا من الواقعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى