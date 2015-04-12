حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/12

تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح برج الميزان اليوم بالابتعاد عن الأفكار السلبية التى تمر بحياتك العاطفية حاليًا، وسوء التفاهم مع شريك الحياة قد لا يمنحك توضيحًا لتلك الأفكار. لذا عليك بذل قصارى جهدك لعودة الأمور إلى سابق عهدها وأن تبقى قلبك مفتوحًا ويكون لديك مرونة فى تعاملك مع حبيبك، يشعر من حولك بأهميتك فى حياتهم هذا اليوم وذلك بسبب أنك على اتصال دائم بهم مهما كانت ظروفك. يحاول شخص ما أن يقترب منك، ولذلك عليك توخى الحذر لأن الموقف قد يكون حرجًا لأنك شخص خجول بطبعك. ربما تضحى بنفسك من أجل البعض اليوم لكنك قد تشعر بضغط وتوتر. توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الميزان اليوم الأحد

>دلّل نفسك اليوم.المحبة فى صالحك اليوم، يمكنك بسهولة اليوم أن تنال أهدافك مع شريك أو مجموعة. النجوم تحرسك اليوم وتعطيك البصيرة لترى ما لا يمكن للآخرين رؤيته، يمكنك أن تخطو خطوات واسعة عظيمة أيضًا. انتبه من أعين الحسّاد . وتتوقع جاكلين عقيقى لبرج الميزان

>مهنيًا: يغمرك النشاط والحيوية، وتملك الإرادة لإنجاز أى عمل مهما بلغت صعوبته.

>عاطفيًا: تسيطر على الشريك دائمًا وعلى قراراته وأفكاره، امنحه المزيد من الثقة وإلا ستخسره إلى الأبد.

>اجتماعيًا: قد يؤدى سوء تفاهم مع أحد الأصدقاء إلى نقاش حاد بينكما.

شبكةعيونالإخبارية

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