توقعات الأبراج ليوم الأحد 2015/4/12

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/12

قد تتغير خططك الرومانسية فجأة اليوم، فلا تفكر فيما حدث وكيف تسيطر على تلك التغيرات، حاول التواصل مباشرة مع حبيبك للتوصل إلى خطة بديلة من أجلكما. اتصال كوكب عطارد مع اورانوس يساعدك على التواصل مع حبيبك بشكل فعال فى الوقت الحالى، عاطفتك جياشة جدًا اليوم ولذلك قد يكون من الصعب جدًا إخفاء مشاعرك عند التحدث مع الآخرين. كن حذرًا عند التعامل مع بعض الأشخاص وفكر جيدًا فى كلامك لأن كلماتك ستؤثر على الآخرين.

توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الأحد

رؤية محمد فرعون لأصحاب برج الحمل اليوم

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/4/12

>تتوقع نجلاء القبانى أن تُشرقُ بدون توقّف، واليوم هو يوم الأعمال الكبيرة التى كنت تؤجلها باستمرار عليك أن تبادر إلى المباشرة بها قبل أن تقع ضحية الإرهاق. عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ايجابية فى استيعاب الحبيب.>مهنيًا: لا تدع الأمور المهنية تشغل بالك، ستتحسن قريبًا وتكون لصالحك.>عاطفيًا: اهتم بمظهرك الخارجى لأنك ستلتقى شخصًا يثير إعجابك ويهتف له قلبك.>اجتماعيًا: يأتمنك أحد الأقرباء على سره فكن عند حسن ظنه.

تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس أنه قد تكون الآن على استعداد لتتقاسم حياتك العاطفية مع شريك مناسب لك. افتح عقلك لردود الأفعال التى ستتلقاها حتى لو أنها ليست كما كنت تتوقع. وقوف حبيبك بجانبك فى تلك الأزمة قد يكون افضل مكافأة. بعض الأشخاص قد يواجهون صعوبة فى التعامل مع شخص ما، ولكنك تستطيع أن تتعامل معه بكل سهولة. قد تتوتر الأجواء مع الحبيب اليوم ولكن ننصحك بأن تحاول إرضاء الحبيب بأى طريقة. لا تهتم بشؤون الآخرين بل دع كل فرد يتصرف كما يشاء.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الأحد

توقعات برج الثور لشهر إبريل من نجلاء قبانى

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/12

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب الثور اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والاجتماعى.> مهنيًا: تسبب لك قلة ثقتك بالآخرين خسارة كبيرة فى أعمالك.>عاطفيًا: لا تصب غضبك على الشريك وتستعمله كوسيلة لتنفيس الضغوط التى تعانى منها.>اجتماعيًا: تسمع أخبارًا سارة تخص أحد الأصدقاء تملأ قلبك سعادة.>لا تحتاج لأن يعرف الجميع بما تفكر به، فلا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع . ولا تكثر بالحديث عن نفسك، هنالك خبر جديد من العمل يجعلك تشعر بالفرح.

يتوقع خبراء الأبراج اليوم الأحد لأصحاب برج الجوزاء أنه قد يكون الصراع بين ما يفكر به عقلك وما يريده قلبك قد يكون السبب فى مشكلة حياتك العاطفية، لديك قدرة عقلية لا مثيل لها عليك التعامل بها. عليك أخذ الحيطة والحذر عند التعبير عما بداخلك فى الوقت الراهن. أهدا قليلاً وامنح نفسك ولو جرعة قليلة من الترفيه فقد تكون لمسة سحرية فى حياتك الروتينية، من الصعب إيجاد حلول اليوم لمشاكلك مع الحبيب. لا تغلق كل وسائل الاتصال بينك وبينه حتى أثناء انشغالك فى العمل أو انشغالك بعض القضايا المهمة. اقترب من الأشخاص الذين يحبونك ويهتمون بك لأنهم سيقدمون لك العون والمساعدة فى أى وقت وبدون مقابل.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجوزاء اليوم الأحد

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر إبريل

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/4/12

>الصورة الجزئية قد تقودك إلى حلول خاطئة ألقى نظرة على مجمل الصورة الكلية وابدأ بترتيب ما يجب عليك عمله لتصل إلى الحل الأمثل الذى كنت تبحث عنه. أما عاطفيًا أنت شخص لديك الكثير من الاندفاع نحو الإفصاح عن مشاعرك عليك كبح هذا الاندفاع.>مهنيًا: تجد التغيرات التى أحدثتها فى عملك فى الفترة الأخيرة مفيدة وإيجابية.>عاطفيًا: تجعلك علاقتك بالحبيب متحمسًا ومفعمًا بالسعادة والنشاط ويلاحظ الجميع مدى تأثيره فيك.>اجتماعيًا: اغتنم الفرص المتاحة أمامك، قد تغيّر مجرى حياتك.

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج السرطان اليوم الأحد لديك حماس قوى لخوض علاقة عاطفية جديدة مع شخص جديد فى حياتك الآن. يمكنك خوض المغامرة ربما تجد فيها ما تبحث عنه دائمًا. وتذكر أن أجمل اللحظات الرومانسية التى نعيشها تلك التى نقضيها فى الوقت الصحيح مع الشخص الصحيح، ربما تشعر بالإحباط هذا اليوم خاصة عندما يتصرف من حولك بطريقة عدوانية وغير عقلانية. القضايا والمشاكل التى تهتم بها خلال هذه الفترة مازالت معقدة. ضع فى حسبانك أن كل فرد حولك لا يرى العالم كما تراه أنت. لديك العديد من الأفكار ولكنك ليس لديك وقت كافٍ لتنفيذها، فمن الأفضل أن تسجلها.

توقعات محمد فرعون لبرج السرطان اليوم الأحد

توقعات خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب السرطان

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/4/12

>مهنيًا: تستعيد السيطرة على عملك وتعوّض عن الخسائر التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة.>عاطفيًا: أنت مستعد للتضحية بكل ما تملك لكسب مودة الحبيب وحبه.>اجتماعيًا: حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم وجدى، استعد لذلك.توقعات خبير الأبراج إبراهيم حزبون لبرج السرطان.>الانطوائية مشكلة معقدة يجب تحلها عبر التواصل مع شريك حياتك على الأقل، عليك أن تعبر عن مشاعرك أو غضبك أو حبك لأن المشاعر الدفينة من الممكن أن تؤذى صاحبها كثيرًا، لديك أمال جديدة لعمل فى خارج البلاد عليك ألا تتسرع.

تنصح خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أصحاب الأسد: اعمل بحذر، وعاطفيًا أنت منزعج من تصرف سابق للحبيب عليك أن تتجاوزه وتنساه.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد ليوم الأحد

توقعات كارمن شماس لأصحاب الأسد اليوم

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/4/12

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد اليوم الأحد على الصعيد المهنى أن تتعاون مع زملائك فى العمل للصول إلى نجاح كامل وباهر، وعاطفيًا: يزعجك عناد الشريك كثيرًا وخصوصًا لأنه لا يصغى إلى احتياجاتك، وأخيرًا على المستوى الاجتماعى ترغب بالإنفراد بنفسك فى مكان هادئ لتتمكن من التفكير بروية.>تنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس أصحاب الأسد: "لا تنخدع بظاهر الأشياء بل من الأفضل أن تنظر لكل شىء بعمق أكثر حتى تستطيع أن تتعامل مع كل الأمور والقضايا. لن تتقدم إلا إذا اعترفت بأخطائك وحاولت تصحيحها. ابحث عن شخص ما يساعدك على تحسين وضعك هذه الفترة.انطواؤك على نفسك قد يخدمك اليوم خاصة إذا كنت ترغب فى استكشاف الافكار والبحث عن أهداف جديدة لمستقبلك. لكن من الأفضل البدء فى التفكير ومشاركة احلامك ورغباتك مع الآخرين. ربما تعرف حينها إذا كنت بحاجة إلى العزلة أو المشاركة لمنح احلامك الحالية نوعا من الواقعية.

تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح برج الميزان اليوم بالابتعاد عن الأفكار السلبية التى تمر بحياتك العاطفية حاليًا، وسوء التفاهم مع شريك الحياة قد لا يمنحك توضيحًا لتلك الأفكار. لذا عليك بذل قصارى جهدك لعودة الأمور إلى سابق عهدها وأن تبقى قلبك مفتوحًا ويكون لديك مرونة فى تعاملك مع حبيبك، يشعر من حولك بأهميتك فى حياتهم هذا اليوم وذلك بسبب أنك على اتصال دائم بهم مهما كانت ظروفك. يحاول شخص ما أن يقترب منك، ولذلك عليك توخى الحذر لأن الموقف قد يكون حرجًا لأنك شخص خجول بطبعك. ربما تضحى بنفسك من أجل البعض اليوم لكنك قد تشعر بضغط وتوتر.

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الميزان اليوم الأحد

وتتوقع جاكلين عقيقى لبرج الميزان

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/4/12

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب:

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العقرب

توقعات كارمن شماس لبرج العقرب ليوم الأحد

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/4/12

>دلّل نفسك اليوم.المحبة فى صالحك اليوم، يمكنك بسهولة اليوم أن تنال أهدافك مع شريك أو مجموعة. النجوم تحرسك اليوم وتعطيك البصيرة لترى ما لا يمكن للآخرين رؤيته، يمكنك أن تخطو خطوات واسعة عظيمة أيضًا. انتبه من أعين الحسّاد .>مهنيًا: يغمرك النشاط والحيوية، وتملك الإرادة لإنجاز أى عمل مهما بلغت صعوبته.>عاطفيًا: تسيطر على الشريك دائمًا وعلى قراراته وأفكاره، امنحه المزيد من الثقة وإلا ستخسره إلى الأبد.>اجتماعيًا: قد يؤدى سوء تفاهم مع أحد الأصدقاء إلى نقاش حاد بينكما.>زملاؤك فى العمل يريدون منك المجىء بالشيء غير متوقّع، فكن مستعدًا لتفجير طاقاتك الدفينة. أنت تشعر بالارتياح وتبدو عظيمًا، وهناك أمور يمكن أن تصبح أكثر جمالاً هذه اللّيلة. العاطفة ستؤجج نيرانها فى قلبك فلا تحاول إخمادها.>تحاول هذا اليوم أن تتعامل مع الأشياء بطريقة منظمة ومرتبة. لا داعى للشعور بالإحباط الشديد عندما لا تسير الأمور بالطريقة التى تحبها أو تفضلها. قد يحدث اضطراب أو توتر فى العلاقة عندما تتحول مناقشتك مع الحبيب اليوم قد يكون لديك فرصة هائلة لاكتشاف مشاعر جديدة مثيرة وجذابة فى علاقتك مع شريك الحياة. تتمتع أنت وشريك الحياة بحالة عالية من الانسجام ستساعد على تقوية علاقتكما وتجاوز أى عاصفة قد تمر بطريقكما.>مهنيًا: تمر بفترة جمود ولكن الامور ستتحسن قريبًا، حافظ على تفاؤلك.>عاطفيًا: يعبر لك أحد الأشخاص عن إعجابه الكبير بك وتمضى معه وقتاً مرحاً وتتبادلان الأحاديث الشيقة.>اجتماعيًا: تستقبل ضيوفًا تستمتع كثيرًا بصحبتهم.

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح ستتمتّع بالطاقة الطبيعية الممتازة، لديك همة ونشاط كبيرين أقبل على عملك بقوة وتفاؤل. صحيًا لديك بعض الآلام فى الرأس تزول لوحدها. أما عاطفيًا الحبيب يطلب بعض المال عليك مساعدته قدر إمكانك النجوم تنصحك بالابتعاد عن الغرباء حاليًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العذراء

توقعات نجلاء قبانى للعذراء اليوم

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/12

>التعبير عن المشاعر ليس أمرًا سهلاً، خاصة إذا كنت تريد منحها لشخص مميز فى حياتك. لا تفكر فى التوقعات أو ما يجب القيام به بعد ذلك. عليك التعبير عن حبك وأن تتقبل الرد على رسالتك بقلب مفتوح. تعيد اليوم فرض سيطرتك على كل الأمور وتتعجب من ذلك التغير المفاجئ. وضعك العاطفى ليس على ما يرام، أليس كذلك؟ أحيانًا تشعر أنك لا تستحق الحب ولكن ننصحك بأن تنسى هذه الفكرة تمامًا. لا تحاول أن تشبه نفسك بشخص لا يشهبك فى الحقيقة.>ستتمتّع بالطاقة الطبيعية الممتازة، لديك همة ونشاط كبيران أقبل على عملك بقوة وتفاؤل. صحيًا لديك بعض الآلام فى الرأس تزول سريعًا، عاطفيًا: الحبيب يطلب بعض المال عليك مساعدته قدر إمكانك.

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الجدى، اليوم الأحد، مهنيًا: تتحدى الصعاب وتبرهن للجميع عن قدراتك وكفاءتك وحسن إدارتك، عاطفيًا: لا تتردد فى التقرب من الحبيب والتواصل معه لتتعرف على شخصيته أكثر، اجتماعيًا: انظر إلى الحياة بتفاؤل وابتعد عن الأفكار السوداء.

توقعات كارمن شماس ليوم الأحد لأصحاب برج الجدى

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى اليوم الأحد

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/12

>تعقلك سيخدمك كثيرًا كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك فى البحث وطوّر خطتك إلى مدى أبعد، هذا ينطبق على مساعى العمل وأمور القلب على حد سواء.عاطفيا الشريك يعطيك كل الحب فلا تبخل انت ببعضه.>ويتوقع خبير الأبراج محمد فرعون قد تزداد لديك اليوم مشاعر غير مألوفة أو افكار غير تقليدية نحو شخص مميز فى حياتك، وقد يستغرق الأمر منك بعض الوقت لفهم ما يحدث. حاول إبقاء تلك المشاعر والأفكار تحت الأضواء لتستطيع تحديد المسار الذى ستسير فيه. حافظ على قلبك ولا تسمح لأى شخص أن يجرحه. ربما تفكر اليوم فى التراجع عن بعض قراراتك لأنك ترى أنها لا تتناسب مع ظروفك الحالية. الهروب إلى عالم الخيال فكرة جيدة للابتعاد على التوتر العاطفى الذى من المتوقع أن يحدث اليوم.

ينصح خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب برج الدلو اليوم كن صبورًا ولا تستسلم للإغراء. لا تكن سريعًا جدًا فى القفز إلى تسلّق الأعالى. الآخرون لديهم الحق فى آرائهم، وإذا أتقنت الاستماع بدلاً من أن تنهمر بالوصايا على من حولك، فقد تسمع بعض الحكم المفيدة جدًا، عاطفيًا القلب يريد منك أمور لا يطيعها عقلك اترك لقلبك الاختيار اليوم.

توقعات كارمن شماس ليوم الأحد 12 أبريل

توقعات نجلاء قبانى للدلو اليوم الأحد

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/4/12

توقعات ماجى فرح ليوم الأحد برج الحوت

توقعات محمد فرعون ليوم الأحد لأصحاب برج الحوت

توقعات خبيرة الأبراج كارمن شماس لبرج الحوت

>لا تتدخل فى شئون أصدقائك بل ركز على أهدافك ومصالحك الشخصية. توقف عن التفكير فيما مضى وتطلع إلى مستقبلك. عندما تكون غاضبًا فلا تحاول أن تخرج من المنزل أو تحتك بالآخرين لأنك بهذه الطريقة ستخسر أصدقاءك فى لحظات الغضب. كن مستعدًا لردات فعل الشريك العنيفة التى قد تظهر اليوم بسبب غيرته الشديدة. علاقتك بالأصدقاء جيدة إلى حد ما ولكن قد يلومك البعض اليوم بسبب تصرفاتك الغريبة فى الفترة الأخيرة. تفكر فى مكانتك بين أصدقائك وتظن أنهم يتجاهلونك ولكن هذا غير صحيح.>مهنيًا: خفف من قسوتك ومن فرض سلطتك على الآخرين وعاملهم بطريقة حسنة ومهذبة.>عاطفيًا: تشعر أن الشريك يخفى أمورًا عنك ويتصرف من وراء ظهرك، واجهه للكشف عن الحقائق.>اجتماعيًا: استخلص الدروس والعبر من التجارب التى تمر بها.>مهنيًا: كن حذراً وإياك أن ترتكب الأخطاء فى العمل لأن ذلك سيكلّفك كثيرًا.>عاطفيًا: تناقش أمورك العاطفية مع الأصدقاء وتتلقى منهم النصائح المفيدة.>اجتماعيًا: لا تتدخل فى شئون الغير حتى لا تسمع كلامًا لا يعجبك.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون تزداد ثقتك بنفسك وبشريك الحياة مما يتيح لك تعزيز الروابط التى تجمعكما.تشعر بأن كل الظروف ضدك وكل الأبواب مغلقة. تواجهك العديد من التحديات ولذلك كن شجاعًا وواجهها بقوة وإلا ستشعر بفوضى عارمة فى حياتك. غير من نفسك أولا وتأكد أن واقعك ستيغير.>الجدية المفرطة ترهق الاعصاب عليك أن تتمتع ببعض المرح، كلّ شخص يحبّك، لكن كلّ شخص يحبّ ما لديك أيضًا. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجدّية اليوم، برهن بأنّك يمكن أن تتغلّب على حب الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك، ثمّ انظر ما يحدث.