بالفيديو - مارادونا يركل رجلا عقب ' مباراة من أجل السلام ' !

(إفي) أظهر مقطع مصور منتشر على الشبكات الاجتماعية قيام الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا بالاعتداء على رجل أثناء محاولته التقاط صورة له عقب "مباراة من أجل السلام" التي لعبت الليلة الماضية في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وطاف مارادونا عقب نهاية المباراة التي سجل فيها هدفا من ركلة جزاء حول أرضية الملعب ولكنه حينما شعر بوجود أناس كثير حوله وجه ضربة قوية بيده لمشجع كان يحاول التقاط صورة له.

وبعدها وجه الـ"بيلوسا" ركلة لأحد أفراد أمن الاستاد قبل دفع عدد من المشجعين الذين كانوا متواجدين بجانبه.

يشار إلى أن تصرف مارادونا كان محل انتقادات كبيرة على الشبكات الاجتماعية لأنه يتعارض مع الهدف الذي زار بسببه كولومبيا وهو المشاركة في مباراة من أجل السلام.

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