تشيتشاريتو: حينما لا تحصل على فرصة تصاب بالإحباط

(إفي): اعترف مهاجم ريال مدريد الإسباني، المكسيكي خابيير ارناندث تشيتشاريتو الذي شارك السبت أساسيا في فوز ريال مدريد على ايبار بثلاثية نظيفة بالليجا أن عدم حصول أي لاعب على فرص اللعب قد يصيبه بـ"الاحباط".

وصرح اللاعب عقب المباراة "لا يمكنني التحدث عن السلبيات بعد المشاركة لمدة 90 دقيقة، الفريق فاز ولا زلنا ننافس على لقب الليجا، سبق وتحدثت عن هذا، عدم حصولك على الفرص يعد أمرا محبطا، أي لاعب لا يشارك لا يمكن أن يشعر بالسعادة، ولكن أنا محترف وأشكر كل من يدعمني".

وبخصوص مشاركته أساسيا قال "أشعر بالكثير من السعادة، أنا لا أعيش فقط على الأهداف ولكنها تمنحك الثقة، إنها تجعلك مرئيا بصورة أكبر، أنا سعيد بالمشاركة والثقة المكتسبة".

وأضاف المهاجم "دائما ما طالبت بالحصول على الفرص واليوم حصلت عليها وسجلت مع أفضل نادي في العالم بفضل الرب والمدرب الذي منحني الفرصة".

وبخصوص الحوار الذي نشر له مؤخرا وقال فيه إنه كان يبكي بسبب وضعه مع ريال مدريد تابع "قلت أن كل شخص يعبر عن مشاعره بطريقته، لم أعش لحظات سعيدة ولكن أتحلى بالصبر وأتمنى أن يتم الحديث عني بسبب ما أفعله في الملعب وليس تصريحاتي".

وأردف تشيتشاريتو "من الطبيعي أن يشعر اللاعب الذي لا يشارك بالحزن، أنا لا أحب الاستسلام، أشعر بالسعادة في الوقت الحالي وهذا الهدف منحني راحة داخلية، لا أعرف ما الذي سيحدث، أنا هنا على سبيل الإعارة، وبطاقتي تعود لنادي آخر".