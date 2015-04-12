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إيقاف مذيعة بقناة الدلتا وإحالتها للتحقيق لمهاجمتها السعودية وعاصفة الحزم

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إيقاف مذيعة بقناة الدلتا وإحالتها للتحقيق لمهاجمتها السعودية وعاصفة الحزم إيقاف مذيعة بقناة الدلتا وإحالتها للتحقيق لمهاجمتها السعودية وعاصفة الحزم
قرر محمد هلال رئيس قناة الدلتا الفضائية، إيقاف عبير حمدى الفخرانى نجلة البرلمانى السابق حمدى الفخرانى عن مدينة المحلة، والمذيعة ببرنامج صباح المحروسة بقناة الدلتا، وإحالتها للشئون القانونية بقطاع القنوات الإقليمية للتحقيق معها، وذلك عقب مهاجمتها المملكة العربية وعاصفة الحزم خلال حلقة البرنامج يوم الأحد الماضى.

من جانبه قال محمد هلال رئيس قناة الدلتا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المذيعة المذكورة قامت بمهاجمة دولة السعودية وعاصفة الحزم التى تقودها ضد الحوثيين باليمن أثناء حلقة برنامج صباح المحروسة يوم الأحد الماضى.

وأضاف بأنه كان يتابع الحلقة، وأمر هانى أبو شادى مخرج البرنامج بسرعة إنهاء الحلقة، وتم احتواء الموقف.

وأشار إلى أنه سبق وحذر المذيعة بضرورة الالتزام بالحيادية، وفور مهاجمتها السعودية قرر على الفور إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق.

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مصر 365

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